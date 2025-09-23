Полузащитник Барселоны выбыл на длительный срок из-за травмы
Гави пропустит 4-5 месяцев
Испанский полузащитник каталонской «Барселоны» Гави пропустит ближайшие 4-5 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба испанского гранда.
21-летний футболист перенес операцию на мениске. В ближайшие 4-5 месяцев Гави на поле не появится.
В текущем сезоне Гави провел два матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» приблизилась к продлению контракта с ключевым футболистом.
