  4. Полузащитник Барселоны выбыл на длительный срок из-за травмы
Испания
23 сентября 2025, 23:10 | Обновлено 23 сентября 2025, 23:11
Гави пропустит 4-5 месяцев

Getty Images/Global Images Ukraine. Гави

Испанский полузащитник каталонской «Барселоны» Гави пропустит ближайшие 4-5 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба испанского гранда.

21-летний футболист перенес операцию на мениске. В ближайшие 4-5 месяцев Гави на поле не появится.

В текущем сезоне Гави провел два матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» приблизилась к продлению контракта с ключевым футболистом.

Барселона Гави Ла Лига чемпионат Испании по футболу травма
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
