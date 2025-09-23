Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
23 сентября 2025, 21:12 | Обновлено 23 сентября 2025, 21:16
Исак в старте. Ливерпуль и Саутгемптон назвали составы на матч Кубка лиги

23 сентября в 22:00 пройдет поединок 1/16 финала Кубка английской лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

23 сентября в 22:00 пройдет поединок 1/16 финала Кубка английской лиги

На стадионе Энфилд в Ливерпуле встретятся команды Ливерпуль и Саутгемптон.

Арне Слот определил стартовый состав хозяев поля. Гости также назвали 11 своих стартовых игроков.

Новичок красных Александр Исак включен в основной состав.

Ливерпуль получил право стартовать в Кубке именно с раунда 1/16 финала.

Саутгемптон уже сыграл один матч в этом турнире, в 1/32 финала разгромив Норвич (3:0).

Ливерпуль и Саутгемптон назвали составы на матч Кубка лиги

