Исак в старте. Ливерпуль и Саутгемптон назвали составы на матч Кубка лиги
23 сентября в 22:00 пройдет поединок 1/16 финала Кубка английской лиги
На стадионе Энфилд в Ливерпуле встретятся команды Ливерпуль и Саутгемптон.
Арне Слот определил стартовый состав хозяев поля. Гости также назвали 11 своих стартовых игроков.
Новичок красных Александр Исак включен в основной состав.
Ливерпуль получил право стартовать в Кубке именно с раунда 1/16 финала.
Саутгемптон уже сыграл один матч в этом турнире, в 1/32 финала разгромив Норвич (3:0).
Ливерпуль и Саутгемптон назвали составы на матч Кубка лиги
