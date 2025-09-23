Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Артур МИКИТИШИН: «Он нас очень часто выручает»
Украина. Премьер лига
Артур МИКИТИШИН: «Он нас очень часто выручает»

Украинский хавбек прокомментировал матч с «Эпицентром»

Артур МИКИТИШИН: «Он нас очень часто выручает»
ФК Кривбасс. Артур Микитишин

Украинский полузащитник «Кривбасса» Артур Микитишин прокомментировал матч шестого тура Украинской Премьер–лиги, в котором его команда со счетом 5:4 одолела «Эпицентр»:

– После такого матча вообще возможно заснуть?

– Сегодня была невероятная игра. Думаю, болельщикам очень понравилось: пять голов в матче – это даже слишком много. Мы вели в счете, потом пропускали, и до последней минуты продолжалась борьба. Спасибо ребятам, что боролись до конца и вырвали победу.

– Несколько слов о сейвах Кемкина в конце матча.

– Александр Кемкин нас очень часто выручает. Несмотря на четыре пропущенных мяча, он, по моему мнению, сыграл уверенно – особенно на последних минутах, когда сделал несколько ключевых сейвов. Спасибо ему. Надеюсь, в дальнейшем будем больше забивать, чем пропускать.

– Периодами было непросто. «Эпицентр» хорошо защищался. Согласны?

– Да, легко точно не было. «Эпицентр» – организованная команда, которая умеет как обороняться, так и атаковать. Мы знали, что будет сложно. Мы отрабатывали ситуации, когда нападающий навязывает борьбу, а мы с Мендозой врываемся в свободные зоны – и это сработало.

– На что способен «Кривбасс» в этом сезоне с такими сценариями матчей?

– Мы видим, что конкуренты тоже набирают очки. Если мы будем их терять – это скажется на наших позициях. Поэтому сейчас важно брать максимум из каждой игры, бороться за каждую победу. Посмотрим, где будем после следующего круга. Также хочу пожелать здоровья Владиславу Супряге – очень неприятный эпизод, он получил серьезную травму.

– Сколько времени нужно, чтобы восстановиться после таких эмоций?

– Очень трудно, но мы стараемся. Длинные переезды сказываются, влияют на состояние. Однако мы должны выкладываться в каждом матче на максимум. Впереди игра с ЛНЗ, затем пауза на матчи сборных. После этого немного отдохнем – и физически, и эмоционально.

Даниил Кирияка
