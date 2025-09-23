Сыграет ли Ванат? Обнародованы стартовые составы на матч Атлетик – Жирона
Поединок шестого тура Ла Лиги состоится 23 сентября и начнется в 20:00 по Киеву
Главные тренера команд Атлетик Бильбао и Жирона – Эрнесто Вальверде и Мичел – назвали стартовые составы своих подопечных на очный матч шестого тура Ла Лиги 2025/26.
Украинский форвард гостей Владислав Ванат выйдет на поле с первых минут. Еще два представителя Украины в каталонском клубе Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов не попали в заявку на встречу.
Поединок Атлетик – Жирона состоится 23 сентября на стадионе Сан Мамес. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по Киеву.
Атлетик в турнирной таблице чемпионата Испании занимает седьмое место с девятью очками. У Жироны всего один набранный пункт и 20-я позиция.
Стартовые составы на матч Атлетик – Жирона
