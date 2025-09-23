Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сыграет ли Ванат? Обнародованы стартовые составы на матч Атлетик – Жирона
Испания
23 сентября 2025, 19:05 |
317
0

Поединок шестого тура Ла Лиги состоится 23 сентября и начнется в 20:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Главные тренера команд Атлетик Бильбао и Жирона – Эрнесто Вальверде и Мичел – назвали стартовые составы своих подопечных на очный матч шестого тура Ла Лиги 2025/26.

Украинский форвард гостей Владислав Ванат выйдет на поле с первых минут. Еще два представителя Украины в каталонском клубе Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов не попали в заявку на встречу.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок Атлетик – Жирона состоится 23 сентября на стадионе Сан Мамес. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по Киеву.

Атлетик в турнирной таблице чемпионата Испании занимает седьмое место с девятью очками. У Жироны всего один набранный пункт и 20-я позиция.

Стартовые составы на матч Атлетик – Жирона

стартовые составы Атлетик Бильбао Жирона Атлетик - Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Владислав Ванат Владислав Крапивцов Виктор Цыганков Мичел (Мигель Анхель Санчес) Эрнесто Вальверде
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
