Сыграет ли Ванат? Обнародованы стартовые составы на матч Атлетик – Жирона

Главные тренера команд Атлетик Бильбао и Жирона – Эрнесто Вальверде и Мичел – назвали стартовые составы своих подопечных на очный матч шестого тура Ла Лиги 2025/26.

Украинский форвард гостей Владислав Ванат выйдет на поле с первых минут. Еще два представителя Украины в каталонском клубе Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов не попали в заявку на встречу.

Поединок Атлетик – Жирона состоится 23 сентября на стадионе Сан Мамес. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по Киеву.

Атлетик в турнирной таблице чемпионата Испании занимает седьмое место с девятью очками. У Жироны всего один набранный пункт и 20-я позиция.

Стартовые составы на матч Атлетик – Жирона