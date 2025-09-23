Цифры и факты. Важнейшие события 6-го тура УПЛ

Наиболее важные цифры 6-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Динамо» продлевает общую беспроигрышную серию до 38 матчей (+26=12), повторяя личный рекорд 10-летней давности, а домашнюю – до 27 (+21=6).

Подопечные Александра Шовковского поражают ворота соперников на своем поле 14 игр подряд.

Динамовцы реализовывают 18-й пенальти кряду.

35-й мяч в карьере забивает Александр Пихаленок (ЧУ – 25, КУ – 3, ЕК – 7), 20-й – Владимир Бражко (ЧУ – 17, КУ – 1, ЕК – 2).

Владимир Бражко становится автором 80-го гола киевлян во встречах с александрийцами в чемпионатах Украины, а Александр Пихаленок – 50-го гола бело-синих в домашних баталиях с черно-желто-зелеными.

Владимир Бражко, 4-й раз поразивший ворота «Александрии», забивает 10-й мяч в УПЛ за «Динамо».

Динамовцы пропускают самый быстрый гол в украинских чемпионатах – на 13-й секунде от Сергея Булецы.

20-летний нигерийский хавбек бело-синих Шола Огундана становится 100-м легионером, задействованным клубами УПЛ в сезоне-2025/26.

«Александрия» прерывает 7-матчевую проигрышную серию в гостях у «Динамо».

Черно-желто-зеленые не знают побед во встречах с бело-синими в общем 16 игр подряд (=4-12), а в гостях - во всех 17 (=2-15).

«Шахтер» 3-й раз подряд берет верх над «Зарей» на своем поле (мячи 6-2).

Беспроигрышная серия оранжево-черных достигает 11 игр (+6=5), а домашняя голевая – 16.

150-й матч в клубной карьере проводит Егор Назарина (ЧУ – 114, КУ – 11, ЕК – 25).

Бразилец Изаки становится самым молодым бомбардиром-легионером горняков – 18 лет 210 дней. Прежний рекорд, принадлежавший венесуэльцу Кевину Келси, он превосходит на 28 дней.

ФК Шахтер. Изаки

«Заря» пропускает на чужих полях 11 игр подряд.

250-й матч в украинской карьере проводит Филипп Будковский (ЧУ – 206, КУ – 22, ЕК – 16, СУ - 6).

«Колос» подписывает 20-ю мировую в УПЛ под руководством Руслана Костышина.

Ковалевцы продлевают свою рекордную беспроигрышную серию до 13 игр (+8=5).

50-й матч на тренерском посту в чемпионатах Украины проводит Олег Шандрук (+15=14-21, 53-68).

Сухая серия «Вереса» достигает 298 минут, а голкипера ровенчан Валентина Гороха – 326.

Красно-черные устанавливают личный рекорд, не пропуская на чужих полях 256 минут кряду.

«Эпицентр» терпит 3-е поражение подряд в родных стенах (мячи 5-10).

35-й мяч в карьере забивает Андрей Борячук (ЧУ – 30, КУ – 5).

Гол Вадима Сидуна оказывается 50-м, пропущенным командами Патрика ван Леувена в УПЛ.

«Металлист 1925» одерживает 20-ю победу в чемпионатах Украины.

Харьковчане прерывают свою «рекордную» серию с пропущенными голами на чужих полях, которая составила 15 игр. Последний раз желто-синие играли на «ноль» на выезде 26 августа 2023 года – 1:0 с ЛНЗ.

«Металлист 1925» проводит 10-й сухой матч в гостях, а «Полтава» – 1-й безголевой в элитном дивизионе.

«Полесье» прерывает две свои «рекордные» домашние серии: безвыигрышную, которая составила 6 игр (+3-3), и безголевую – на 275-й минуте. Последний раз житомиряне праздновали викторию в родных стенах 6 марта – 3:1 с «Черноморцем».

Александр Андриевский проводит 200-й матч в клубной карьере (ЧУ – 147, КУ – 13, СК – 2, ЕК – 37, СУ – 1), а Сергей Чоботенко – 57-й за желто-зеленых в УПЛ и становится новым рекордсменом клуба, обойдя Бориса Крушинского.

Владислав Велетень забивает 100-й мяч команд Руслана Ротаня в чемпионатах Украины.

«Полесье» проводит 10-й сухой матч на своем поле.

«Кудровка» терпит 3-е кряду поражение в гостях (мячи 1-6).

Роман Лепка проводит первый матч в элитном дивизионе после паузы в 8 лет 112 дней. Последний раз он выходил на поле в чемпионатах Украины 31 мая 2017 года в гостевом поединке «Звезды», чьи ряды Роман тогда защищал, с «Карпатами» (1:2).

ЛНЗ 3-й раз подряд берет верх над «Рухом», как в общем (мячи 5-1), так и на своем поле (мячи 6-2).

Подопечные Ивана Федыка терпят 5-е поражение кряду (мячи 2-11), обновляя личный антирекорд, а в гостях – 3-е (мячи 0-4).

Желто-черные обновляют клубное достижение, продлив безничейную серию на чужих полях до 9 игр (+4-5).

«Рух» проводит 50-й безголевой матч в элитном дивизионе.

Команда Ивана Федыка не забивает в общем 286 минут подряд, а в гостях – 284.

«Карпаты» прерывают три свои «рекордные» серии: безвыигрышную – из 7 игр (+4-3), с пропущенными мячами общую – из 13 и гостевую – из 7. Последний раз львовяне праздновали викторию 11 мая – 2:1 дома с «Александрией», оставались «сухими» – 30 марта – 4:0 в родных стенах с «Черноморцем», а на выезде – 6 марта – 0:0 с «Ворсклой».

Подопечные Владислава Лупашко обновляют клубное достижение, забивая на чужих полях 8 игр подряд.

Мяч, забитый в свои ворота Андреем Ломницким, оказывается 50-м для «львов» в элитном дивизионе, а гол Владислава Бабогло – 50-м, пропущенным в УПЛ Назарием Федоровским.

«Оболонь» терпит 30-е поражение в чемпионатах Украины.

Команда Александра Антоненко завершает три рекордные серии: беспроигрышную на своем поле из 6 матчей (+3=3), голевую общую - из 4-х и домашнюю – из 3-х. Последний раз «пивовары» уступали гостям 29 марта – 0:2 с «Шахтером».

150-й матч в чемпионатах Украины проводит Александр Пихаленок («Динамо»), 100-й – Остап Притула («Рух»), 50-й – Олег Горин (ЛНЗ), 1-й – Изаки, Лука Мейреллиш (оба – «Шахтер») и Шола Огундана («Динамо»).

В 3-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Алексей Паламарчук (ЛНЗ), во 2-м – Роман Лепка, Иван Мамросенко и Олег Пушкарев (все – «Кудровка»).

ФК Кривбасс. Егор Твердохлеб

30-й мяч в УПЛ забивает Андрей Борячук, 25-й – Александр Пихаленок и Егор Твердохлеб, 15-й – Николай Гайдучик, 10-й – Владислав Бабогло, 1-й – Изаки (в 1-й игре), Хусейн Туати (в 5-й), Вадим Сидун (в 6-й) и Иван Литвиненко (в 7-й).

В 5-й команде элиты открывает голевой счет Андрей Борячук, в 3-й – Владислав Супряга (оба – «Эпицентр») и Сергей Булеца («Александрия»), во 2-й – Владислав Велетень («Полесье») и Евгений Павлюк («Металлист 1925»).

1-й дубль в украинских чемпионатах делает Глейкер Мендоса (в 11-й игре).

5-й пенальти из 5 реализовывает Александр Пихаленок, 2-й из 2-х – Хоакинете.

50-й сухой матч в чемпионатах Украины проводит Дмитрий Ризнык, 5-й – Валентин Горох, 1-й – Назар Домчак (в 3-й игре).

1-ю красную карточку в УПЛ зарабатывают Игорь Коцюмака (во 2-й игре) и Жонатан Силва (в 5-й).

40-й матч в элитном дивизионе проводит арбитр из Львова Роман Блавацкий, 10-й – тернополянин Олег Когут.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ