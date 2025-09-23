Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лука Мейреллиш стал самым молодым бразильцем в УПЛ после Невертона
Франция
Лука Мейреллиш стал самым молодым бразильцем в УПЛ после Невертона

Дебютный матч в чемпионатах Украины форвард горняков провел в 18 лет 191 день

ФК Шахтер. Лука Мейреллиш

Нападающий «Шахтера» Лука Мейреллиш стал одним из самых молодых бразильцев, выступавших в чемпионатах Украины. Премьерный матч в УПЛ он провел в 18 лет 191 день. Среди легионеров из Бразилии в более юном возрасте дебютировал в украинском элитном дивизионе только хавбек горняков Невертон.

К слову, в пятерку самых юных бразильцев вошел и полузащитник оранжево-черных Изаки, который отыграл первый матч в УПЛ в 18 лет 210 дней.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые бразильские легионеры в чемпионатах Украины

Возраст

Игрок

Клуб

Дебют

Соперник

Счет

18 лет 56 дней

НЕВЕРТОН

Шахтер

29.07.2023

Металлист 1925

2:1 (г)

18 лет 191 день

ЛУКА МЕЙРЕЛЛЕИШ

Шахтер

22.09.2025

Заря

1:0 (д)

18 лет 205 дней

ТУТТИ

Рух

13.09.2025

Эпицентр

0:1 (д)

18 лет 208 дней

ДАНИЛУ ДОС САНТОС

Волынь

11.08.2014

Черноморец

0:1 (г)

18 лет 210 дней

ИЗАКІ

Шахтер

22.09.2025

Заря

1:0 (д)

18 лет 267 дней

МАРКОС АНТОНИУ

Шахтер

10.03.2019

Карпаты

5:0 (д)

18 лет 318 дней

ЛЕАНДРУ

Металлург Д

27.03.2004

Динамо

1:2 (г)

18 лет 333 дня

КАУАН ЭЛИАС

Шахтер

24.02.2025

Левый берег

1:0 (д)

18 лет 337 дней

ВЕЛВЕС

Львов

27.10.2019

Десна

1:4 (д)

18 лет 347 дней

АРИЕЛСОН

Полесье

18.08.2023

ЛНЗ

2:1 (г)
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Сергей Цыба Sport.ua
