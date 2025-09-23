Лука Мейреллиш стал самым молодым бразильцем в УПЛ после Невертона

Нападающий «Шахтера» Лука Мейреллиш стал одним из самых молодых бразильцев, выступавших в чемпионатах Украины. Премьерный матч в УПЛ он провел в 18 лет 191 день. Среди легионеров из Бразилии в более юном возрасте дебютировал в украинском элитном дивизионе только хавбек горняков Невертон.

К слову, в пятерку самых юных бразильцев вошел и полузащитник оранжево-черных Изаки, который отыграл первый матч в УПЛ в 18 лет 210 дней.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые бразильские легионеры в чемпионатах Украины