Лука Мейреллиш стал самым молодым бразильцем в УПЛ после Невертона
Дебютный матч в чемпионатах Украины форвард горняков провел в 18 лет 191 день
Нападающий «Шахтера» Лука Мейреллиш стал одним из самых молодых бразильцев, выступавших в чемпионатах Украины. Премьерный матч в УПЛ он провел в 18 лет 191 день. Среди легионеров из Бразилии в более юном возрасте дебютировал в украинском элитном дивизионе только хавбек горняков Невертон.
К слову, в пятерку самых юных бразильцев вошел и полузащитник оранжево-черных Изаки, который отыграл первый матч в УПЛ в 18 лет 210 дней.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые молодые бразильские легионеры в чемпионатах Украины
|
Возраст
|
Игрок
|
Клуб
|
Дебют
|
Соперник
|
Счет
|
18 лет 56 дней
|
НЕВЕРТОН
|
Шахтер
|
29.07.2023
|
Металлист 1925
|
2:1 (г)
|
18 лет 191 день
|
ЛУКА МЕЙРЕЛЛЕИШ
|
Шахтер
|
22.09.2025
|
Заря
|
1:0 (д)
|
18 лет 205 дней
|
ТУТТИ
|
Рух
|
13.09.2025
|
Эпицентр
|
0:1 (д)
|
18 лет 208 дней
|
ДАНИЛУ ДОС САНТОС
|
Волынь
|
11.08.2014
|
Черноморец
|
0:1 (г)
|
18 лет 210 дней
|
ИЗАКІ
|
Шахтер
|
22.09.2025
|
Заря
|
1:0 (д)
|
18 лет 267 дней
|
МАРКОС АНТОНИУ
|
Шахтер
|
10.03.2019
|
Карпаты
|
5:0 (д)
|
18 лет 318 дней
|
ЛЕАНДРУ
|
Металлург Д
|
27.03.2004
|
Динамо
|
1:2 (г)
|
18 лет 333 дня
|
КАУАН ЭЛИАС
|
Шахтер
|
24.02.2025
|
Левый берег
|
1:0 (д)
|
18 лет 337 дней
|
ВЕЛВЕС
|
Львов
|
27.10.2019
|
Десна
|
1:4 (д)
|
18 лет 347 дней
|
АРИЕЛСОН
|
Полесье
|
18.08.2023
|
ЛНЗ
|
2:1 (г)
