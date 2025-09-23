Известный клуб предлагает Реброву большую зарплату, чем в сборной Украины
«Панатинаикос» строит амбициозный проект
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может покинуть национальную команду.
Тренер имел прямой контракт с руководством греческого «Панатинаикоса» о возможном сотрудничестве.
По информации источника, Ребров получил привлекательное предложение от греков. «Панатинаикос» предлагает Сергею Станиславовичу большую зарплату, чем ту, которую он получает в сборной Украины.
За время тренерской карьеры Ребров занимал должность главного тренера сборной Украины, киевского «Динамо», «Аль-Ахли», «Ференцвароша» и «Аль-Айна», а также был помощником тренера в киевском «Динамо».
Ранее Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Гости из Лондона добыли победу со счетом 2:1
Из еврокубков могут дисквалифицировать «Маккаби», их могут заменить киевляне