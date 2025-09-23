Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Известный клуб предлагает Реброву большую зарплату, чем в сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
23 сентября 2025, 23:23 |
«Панатинаикос» строит амбициозный проект

УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может покинуть национальную команду.

Тренер имел прямой контракт с руководством греческого «Панатинаикоса» о возможном сотрудничестве.

По информации источника, Ребров получил привлекательное предложение от греков. «Панатинаикос» предлагает Сергею Станиславовичу большую зарплату, чем ту, которую он получает в сборной Украины.

За время тренерской карьеры Ребров занимал должность главного тренера сборной Украины, киевского «Динамо», «Аль-Ахли», «Ференцвароша» и «Аль-Айна», а также был помощником тренера в киевском «Динамо».

Ранее Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста.

По теме:
Роман ГРИГОРЧУК: «Он просто не понимает, что такое футбол»
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб неожиданно уволил коуча
Олег Лужный прокомментировал слухи о возможности возглавить сборную Украины
Панатинаикос Сергей Ребров сборная Украины по футболу чемпионат Греции по футболу отставка Руй Витория зарплаты
Дмитрий Олейник Источник: ТаТоТаке
