Ставить ли на Реал и Барсу? Анонс и прогнозы на 6 тур Ла Лиги

Вчера вечером мысли большинства футбольных болельщиков были связаны с церемонией вручения Золотого мяча. Кто возьмет? Кто окажется выше в голосовании? Дискредитирует ли награда снова сама же себя? О Золотом мяче вечером думали и футболисты: почти все лидеры голосования присутствовали на церемонии, а Мбаппе, пусть и не был, смотрел трансляцию и сделал пост-поздравление Усмана. Но главная звезда дня лично для меня – Педри. Он не поехал на вручение награды, потому что решил, что лучше устроит себе выходной. Говорят, сделал акцент на восстановлении к следующим матчам, но мы все понимаем: парню просто неинтересно. Пусть каждый из нас в нужное время будет как Педри и найдет в себе силы сказать «нет». Вообще-то замечательный навык. Не только для претендента на Золотой мяч.

В этом тексте – прогнозы на матч, ради топ-выступления в котором так сильно восстанавливался Педри, и все остальные поединки 6 тура Ла Лиги. Стоит полистать хотя бы потому, что о дуэли «Хетафе» и «Алавеса» вы вряд ли еще где-то прочитаете.

23.09. Атлетик – Жирона, К1 забьет 1-2 гола, 1.7

275 минут «Атлетик» играет без младшего Уильямса. 275 минут «Атлетик» без голов в официальных матчах. До этого тратил на забитый в среднем меньше тайма. Не может быть такого совпадения, связь между присутствием Нико на поле и голами Бильбао очевидна. В каком состоянии сейчас испанец? Вальверде говорит, что «мы посмотрим», поэтому очень вряд ли футболист будет играть с первых минут. Тогда о каких 3+ забитых голах может идти речь? Будет меньше. Но хотя бы раз мяч в ворота «Жироны» «Атлетик» затолкнет даже без Нико: до сих пор в лучший день сезона каталонцы допустили у своих ворот шансов на 1.41 xG, в остальных матчах – на 2+. Конечно, пропустили в каждом. Худшая оборона Ла Лиги по пропущенным, худшая с запасом по ожидаемым пропущенным. На днях «Жирона» даже дома атаку «Леванте», новичка лиги, не сдержала (0:4).

23.09. Эспаньол – Валенсия, Обе забьют, 1.93

Нравится и впечатляет амплитуда результатов и качества игры «Валенсии»: уже 4 тура подряд она чередует победы и поражения. Сейчас по расписанию время уступить. Это и неудивительно, потому что оборона команды – ненадежная. В Каталонии это доказали (6:0). Сейчас – выезд туда же, но на другую арену. Последний раз на чужом поле «Валенсия» играла вничью в Ла Лиге в октябре прошлого года. «Эспаньол» в чемпионате до сих пор не смог пробить только оборону «Реала», поэтому с несколько более простой справится. Мяч «Валенсии»? Состоится, потому что вообще-то это встреча, если отталкиваться от качества составов, аутсайдера и середняка. Состав «Валенсии» – лучший. «Эспаньол» мощно стартовал, однако в прошлом сезоне едва не вылетел с этими же игроками. А потом еще и основного вратаря потерял. В его активе только 5 матчей на ноль в ЛЛ с последних 22 домашних попыток.

23.09. Леванте – Реал Мадрид, Ф2(-2), 2.6

Только «Леванте» выиграл со счетом 4:0 в чемпионате, как букмекер поверил в команду. Зря. До матча с «Жироной» она имела средний показатель владения в 30% в чемпионате. Когда держишь круглый так мало, то ты автобус и о каких-то тактических замыслах говорить не приходится. В случае «Леванте» автобус еще и ненадежный: минимум 2 пропущенных во всех, кроме одного, турах сезона. То есть «Реал» будет взламывать некачественный низкий блок – неоптимальный сценарий для команды Алонсо, однако вообще не проблема. Футболисты «сливочных» готовы бить издали и с острых углов. Готовы создавать моменты не только за счет комбинаций, но и благодаря прессингу у чужих ворот. «Леванте» – худший в ЛЛ по качеству игры. Кого должен громить в чемпионате «Реал», если не его?

23.09. Севилья – Вильярреал, Обе забьют: нет, 2.14

«Вильярреал» прошлого сезона – это зрелище, моменты, голы и т. д. Его матчи – одни из самых результативных в Ла Лиге. Однако вообще-то его тренер Марселино годами ставил игру от обороны. Фанаты «Марселя» угрозами выгнали его из клуба из-за того, что команда играла в скучный, по их мнению, футбол. Его «Валенсия» на выборке в 110 матчей пропускала в среднем по 0.97 гола. «Вильярреал» также способен играть на ноль хоть иногда. И будет иногда не забивать после летних потерь Барри и Баэны. В новом сезоне аж 4 из 6 своих матчей «Вильярреал» провел на «обе забьют: нет». Просто сейчас пробовать заигрывать этот вариант и дальше – выгодно. «Субмарина» не набрала единицу xG ни в одном из 3 выездов сезона. «Севилья» в топ-3 худших по показателю ожидаемых голов в чемпионате. Это атаки, которые ничего не гарантируют.

24.09. Хетафе – Алавес, ТБ1.5, 1.66

Являются ли эти команды низовыми? Да. Велика ли вероятность, что снова проведут весьма скучный матч? Конечно. Но планку голов как-то совсем занизили. На ТМ2.5 дают только 1.35 – рекордно мало. Однако это Испания, а не какой-то африканский чемпионат – здесь забивают довольно много. В 4 из 5 туров средний показатель голов/матч составил 2.7+, еще один раз – неплохие 2.1. В той же АПЛ в сезоне результативность уже падала ниже двойки, а здесь – нет. Никто не удивится, если пара осторожных коллективов забьет дважды или трижды. Тем более, на старте чемпионата и «Хетафе», и «Алавес» приятно впечатляют именно в атаке: забили в большинстве своих поединков. В прошлой очной встрече на этом поле, кстати, также не сыграли слишком скучно: 2:0 с пробитым ТБ1.5 еще до конца первого часа игры. Здесь выгоднее ставить на голы, чем на их отсутствие.

24.09. Атлетико – Райо Вальекано, Ф2(+1.5), 1.55

До сих пор «Атлетико» победил в сезоне только 1 раз из 6 попыток. Уже потерял очки трижды против потенциальных аутсайдеров и «Мальорки» – значит, максимально уязвим и может не выиграть у кого угодно. Ставить против «Атлетико» сейчас – куда более логично, чем на него. В данном случае еще и соперник подходящий. «Райо» – скромная команда, но не просто так сыграет в ЛК в этом сезоне. В первых 5 турах Ла Лиги не удержал нужную нам фору только один раз, зато еще раз не уступил «Барселоне» (1:1) в матче, в котором был даже ближе к победе, чем каталонцы – тех спас вратарь. В прошлом сезоне этот «Райо» в каждом третьем случае отбирал очки у команд топ-3 Ла Лиги. Только в 1 из 6 уступил в 2+ голов. Против него никому из топов не бывает легко. Тем более не будет нынешнему «Атлетико».

24.09. Реал Сосьедад – Мальорка, ИТМ1(1.5), 1.76

В прошлом туре «Мальорка» пропустила только 1 мяч от «Атлетико» (1:1). Сильный перформанс от вратаря, неплохой от защитников. Все по-прежнему: команда больше полагается на свою оборону, чем на атаку. Поэтому в Сан-Себастьяне будет в основном защищаться. В прошлом сезоне она имела лучшую по количеству пропущенных оборону среди команд 5-12 мест в таблице. В этом не столь убедительна, но «Сосьедад» совсем плох: 0 побед в сезоне с его-то составом! Без учета матча с «Реалом» (там у соперника было удаление) местные создали моментов на 4.01 xG за 4 поединка Ла Лиги со старта чемпионата. Это крайне мало и заход мячей на 40 за розыгрыш в лучшем случае. Короче говоря, слабая атака против команды со ставкой на оборону. Ставлю на защиту.

25.09. Осасуна – Эльче, Обе забьют, 2.05

В прошлом туре опорник «Эльче» сделал 91 пас. Думаю, это крайне показательно: в плохих командах футболисты центра поля такие трюки не исполняют. «Эльче» хочет играть с мячом, имеет идеи, стремится создавать моменты и забивать голы. Это лучший среди новичков лиги в текущем сезоне с большим отрывом. До сих пор без поражений, хотя сыграно уже 5 туров. До сих пор забивал в ворота каждого из соперников. Уже даже «Атлетико» и «Бетис» от этого нападения пострадали, а тут какая-то «Осасуна». Надо продолжать ставить на атаку «Эльче», пока букмекер предлагает на это приятные коэффициенты. С «Осасуной» ситуация даже проще: она отличилась как минимум голом в 23 (!) подряд домашних поединках Ла Лиги. Последний раз допускала ошибку в мае 2024 года. Маловероятно, что допустит новую против защиты новичка чемпионата.

25.09. Овьедо – Барселона, Тайм/матч: П2/П2, 1.68

На позапрошлый тур Ла Лиги «Барселона» не выставила в основе никого из основного атакующего трио – и все равно повела еще до перерыва. В прошлом у нее было больше звезд в основе, однако всю погоду еще до перерыва сделал Торрес (дубль), победный ассист на счету Ольмо. Каталонцы выигрывают запасными, играют с большим запасом даже против середняков. «Овьедо» – новичок лиги и откровенный турист без бюджета и идей на поле. Может биться-бороться, но этого мало против «Барселоны». Каталонцы считаются мастерами камбэков, однако в прошлом сезоне и первые таймы Ла Лиги забрали себе в 18 из 38 случаев – почти в половине. В этом статистика еще более убедительна – 4 из 5. «Барселона» лучше, без поражений в сезоне, в топ-форме и начнет разрывать с первых минут в любом составе. Стоит просто довериться фавориту.

