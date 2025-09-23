Панатинаикос ждет. Ребров проведет в Киеве важные переговоры с УАФ

«Панатинаикос» считает главного тренера сборной Украины Сергея Реброва главным кандидатом на должность нового наставника греческого клуба. Об этом сообщает Gazzetta.gr.

По информации издания, в ближайшее время 51-летний специалист проведет в Киеве переговоры с руководством Украинской ассоциации футбола о своем будущем и потенциальном переходе в чемпионат Греции.

«Ребров отправится в украинскую столицу, чтобы прояснить ситуацию с национальной сборной и взять на себя руководство «Панатинаикосом». После последних контактов украинский тренер остался полностью удовлетворенным подходом греческого клуба – известному тренеру показали, что считают его наиболее подходящим кандидатом на должность нового наставника.

Ожидается, что 51-летний тренер немедленно отправится в Киев, чтобы провести прямые переговоры на самом высоком уровне, найти решение и взять на себя руководство «Панатинаикосом». Рассматривается вариант, при котором Ребров покинет Украину после международного перерыва в октябре», – сообщил источник.

Греческий клуб набрал два балла после трех туров и занимает 12-е место в турнирной таблице Суперлиги. 25 сентября «Панатинаикос» начнет свой путь в основном этапе Лиги Европы – на выезде сыграет против швейцарского «Янг Бойз».