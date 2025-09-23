Нико Уильямс – сметана для Вальверде. Итоги 5 тура испанской Ла Лиги

Фати забил в двух матчах за «Монако» подряд. До этого не мог отличиться с 2023 года. Можно было бы сказать, что корень проблемы все это время был в «Барселоне», но нет: тот же Рэшфорд, футболист той же позиции, что и Фати, после переезда из Манчестера в Каталонию заиграл лучше. Стало быть, здесь хорошие условия для раскрытия вингерами их талантов. На самом деле все из-за самого факта перемен и психологии. Не получилось на одном месте раз, два, три – и ты загрустил, больше не веришь в то, что может быть лучше. А в новой среде, новой локации и с новыми партнерами по команде – уже совсем другое дело. По крайней мере, до первой неудачи. Поэтому Фати был настолько неубедительным в последнее время в Каталонии, но может впечатлить в Монако. Иногда проблема не в клубе или футболисте – в обстоятельствах и их влиянии. Замечательно, что сейчас у бывшего «нового Месси» все наконец хорошо. Иногда расстаться – лучшее решение.

Но проблемы и победы Фати предметно будут рассматривать теперь авторы текстов о Лиге 1. Я здесь для другого: чтобы рассказать о героях, которые продолжают выступать в Ла Лиге, и ее ключевых событиях прошлого уик-энда. Топы снова выиграли, аутсайдеры в очередной раз проиграли, а Примера все равно дала поводы о ней поговорить. Как и должна одна из лучших лиг в мире.

Очередное дно пробито

«Жирона» в ее нынешних составе и состоянии не должна выигрывать все матчи. Более того: должна чаще уступать, чем побеждать. Это нормально. Но поражение «Леванте», да еще и дома, причем со счетом 0:4 – это позорище. До этого поединка оппонент имел средний показатель владения мячом 30% в чемпионате на солидной для выборки дистанции в 4 тура. Получается, это просто автобус. Всего лишь автобус. К тому же, не очень надежный: «Леванте» пропускал как минимум дважды в каждом предыдущем поединке Ла Лиги. Это не интересный тактически «Эльче», это типичная команда-лифт, которая не имеет ничего для сохранения в элите. Тем не менее, «Жирона» смогла уступить и ей. Конечно, повлияли 2 удаления, но вопрос: а кого вообще могут победить каталонцы? Они уже на самом дне таблицы. Команда удивляет с отметкой «–» и разочаровывает. Привыкаем.

Дискредитация Ла Лиги

«Эспаньол» набрал 10 очков в 4 первых своих матчах, забил в каждом из них. На выходных приезжал в Мадрид – и совершенно ничего не смог предложить «Реалу» (0:2). Только один раз пробил в створ, закончил с показателем xG ближе к 0, чем к 1, впервые пропустил уже на 22 минуте. Это не то чтобы приговор для чемпионата, но близко к этому: средние команды в форме ничего не могут предложить лидерам. Чтобы лучшие клубы лиги, «Барселона» и «Реал», потеряли очки, должно произойти невероятное: топ-перформанс аутсайдера, слабое выступление топа, какой-то форс-мажор. Лучше, чтобы все и сразу. Все звезды должны встать в ряд. И только тогда, может, фавориты не победят... Разница между «Барселоной», «Реалом» и другими клубами дивизиона слишком велика. Потому матчи, типа этого, даже не хочется включать: нет интриги.

Лицензированный букмекер betking, входящий в состав King Group, есть официальным беттинг-партнером ведущей футбольной лиги Испании — Ла Лиги — в Украине.

No Nico – no party

Футбол «Атлетика» – это какое-то очень простое блюдо. Например, гречка. Вальверде хорошо ее варит. Хорошо промывает крупу, знает, когда нужно выключить огонь, чтобы она не была пересушенной или переваренной. Он научился, никто не варит гречку лучше него. Но гречкой не впечатлишь привередливого человека, который садится за стол. Даже если эта гречка – образцовая. Нужно больше, еще что-то, нужна изюминка. Такой для гречки Вальверде становится Нико Уильямс. Он – свежая зелень, которая сделает это неинтересное блюдо более свежим и ароматным. Или сметана, которая, будучи холодной, создаст такой приятный контраст с еще горячей крупой. Именно Уильямс превращает стандартную основу в нечто замечательное. Пока он не травмировался, «Атлетик» имел 3 победы в 3 матчах, после вылета Нико – 3 поражения в 3 поединках. Ни в одном даже не забил, теперь – даже совсем неубедительной в обороне «Валенсии» (0:2). Верните сметану.

Время уходить

Когда-то, помню, кто-то из руководства «Атлетико» говорил прямо, что Симеоне уйдет только тогда, когда сам захочет. Ну что ж, если так, то, может, уже пора захотеть? «Атлетико» выиграл только в 1 из 6 официальных матчей в сезоне, но самое страшное: играет в плохой футбол. У него был очень простой календарь на старте, но он все равно не справился. Положение в таблице некритичное, по показателю xPTS «Атлетико» вроде бы даже в норме – но не становится лучше. Теперь не удалось переиграть даже «Мальорку» (1:1). Новички не интегрированы. Звезды не играют как звезды. Если бы не лучшая реализация в равном поединке с «Вильярреалом», «Атлетико» не имел бы побед с июня, в Ла Лиге – с мая. Прошло достаточно времени, поэтому уже можно говорить о перспективах потерять сезон для клуба. Увольнение Симеоне не панацея, но если этот не может справиться, то нормально попробовать другого.

Getty Images/Global Images Ukraine

Ямаль не нужен

И Рафинья. И Левандовский. По крайней мере, в матчах Ла Лиги. Если в прошлом сезоне казалось, что каталонцы могут выигрывать только благодаря голам этой тройки, то теперь такого ощущения нет. На выходных «Барселона» одолела «Хетафе» (3:0), лучший футболист – Ольмо, лучший голеадор – Торрес. На пару забили все 3 мяча своей команды. В прошлом туре каталонцы выиграли тайм без своего звездного трио на поле вообще, теперь вот это. Механизмы атаки работают и без местных топов. Ямаль, креативный лидер «Барселоны», пропускает уже третий подряд поединок – а команда третий раз подряд побеждает. Это о работе Флика. Если кто-то до сих пор думал, что все работает только благодаря топ-форме нападающих, то вынужден переобуться. Последний отрезок в пару недель доказал, что у нынешней «Барселоны» есть немалый запас прочности.

О других матчах

О 5 вывесках сказал выше – теперь быстро пройдемся по остальным. «Реал Сосьедад» в очередной раз проиграл, на этот раз «Бетису» (1:3). Команда из Сан-Себастьяна имеет только 1 победу в 13 последних поединках Ла Лиги, в новом сезоне – ни одной в 5 матчах. Летняя смена тренера не помогла – это точно. «Вильярреал» сначала порадовал скептиков, пропустив от «Осасуны» в большинстве, а затем расстроил, сумев одержать победу в матче (2:1). Возможно, на команду все-таки повлияет участие в ЛЧ, но в долгосрочной перспективе. Хотя бы иногда побеждать после матчей на неделе она способна – провалиться в сезоне не должна. Первую победу в чемпионате одержала обновленная «Севилья» (2:1). Иронично, что ногами 36-летнего Санчеса. У того, кстати, гол+пас за 107 минут в футболке команды. И это даже без предсезонной подготовки...

«Сельта» оказалась в дне сурка: что не день, то матч с двумя голами и не победа. Причем уже четвертую неделю подряд играет аккурат 1:1 в чемпионате... Соперники – разные, но что «Жирона», что «Бетис», что «Райо» в эти выходные – это все 1:1. Классическая дилемма: команде уровня «Сельты» радоваться тому, что снова избежала поражения, или грустить из-за очередной потери очков? Я скорее за второй вариант: когда начнется ЛЕ, выигрывать будет еще труднее, поэтому надо набирать максимум уже сейчас. Ну, надо было. Еще в этом туре провели максимально логичный очный матч «Эльче» и «Овьедо» (1:0). В нем местная команда, которая напрямую повысилась в Ла Лигу по итогам прошлого сезона, переиграла приезжую, которой пришлось ради промоушена проходить сито стыковых поединков. Все как должно быть в нормальном мире.

Сборная тура

На воротах – Роман из «Мальорки». Его 6 сейвов помогли команде оставаться в игре против «Атлетико» до последних минут. Если бы не спасения кипера, то и гол в самой концовке от Мурики ничего бы не стоил. Из той же команды возьмем центрального защитника Вальенте, на счету которого аж 10 выносов – на 7 больше, чем у любого из партнеров. Отборов, кстати, также больше всего. Также используем в центре защиты Милитао из «Реала»: забил победный мяч, помог сыграть на ноль в матче, когда команда не могла рассчитывать на Хейсена. Кажется, мадридская команда определилась со своим вторым лучшим центральным защитником. Рюдигер после возвращения будет начинать со скамейки запасных. Добиваем позицию Таррегой – защитником «Валенсии». 11 оборонительных действий и сухарь против «Атлетико» – заслужил.

Толян в прошлом сезоне выиграл Серию В с «Сассуоло», но продолжать быть одним из лучших в итальянской команде не захотел – решил быть сильнейшим в «Леванте». Оформил уже 1+2 за 5 туров в составе коллектива, а теперь к голевой передаче еще и первый сухой матч прибавил – заслужил свое место справа в команде недели. Слева – Суасо из «Севильи». Вышел играть вингбеком, типа Гримальдо, а в итоге сделал аж 7 отборов – с запасом в 4 больше всех в составах обеих команд. Титаническая работа. В центре нашей сборной – Фебас и Сантамария. Первый набрал отборов, перехватов и сделал 91 точный пас в составе – внимание! – «Эльче». Второй оформил гол+пас против команды-участницы ЛЧ за «Валенсию». Оба стали первыми скрипками победных матчей своих коллективов, поэтому и нашу сборную не подведут.

Getty Images/Global Images Ukraine

Над ними – Ольмо из «Барселоны». 4 удара, 3 ключевых паса, 4 заработанных фола. Когда на поле нет Ямаля, именно Дани становится главным плеймейкером коллектива. Создает и для себя, и для партнеров. Но на этот раз еще и отличился результативными действиями: забил и ассистировал. Обслуживать Дани в нашей команде будет Андре Силву из «Эльче», который, кажется, окончательно вернулся в топ-футбол: забивает вторую неделю подряд. Теперь – победный гол в ворота «Овьедо». В паре с ним впереди Иглесиас из «Сельты». Третий тур команда без победы и забивает только 1, третий тур отличается только Борха. Где была бы «Сельта» без него? Страшно представить. Тренер нашей команды – «Марселино» из «Вильярреала». Провел прицельную ротацию после ЛЧ – и выиграл в тяжелом матче после дебюта команды там. Оба гола – с ассистов тех, кто вышел на поле.

Игрок тура – Батист Сантамария («Валенсия»)

Факты тура:

– 7 раз подряд не смог выиграть в гостевом матче «Реал Сосьедад». Последняя его выездная победа датируется апрелем, над действующей командой Ла Лиги – декабрем прошлого года;

– 275 минут, без учета добавленного времени, «Атлетик» без голов в официальных матчах. Без Нико на поле – также 275;

– 2.5 года понадобилось Милитао, чтобы забить еще один гол за «Реал» на «Бернабеу». В прошлый раз он отличился здесь в апреле 2023 года. Тогда команда также победила, причем с таким же счетом (2:0);

– 7 голевых действий оформил за 3.5 сезона в составе «Ренна» Сантамария в Л1. В среднем это по полгода на гол или ассист. В эти выходные сделал гол+пас – уже выполнил свою годовую норму;

– 4 нападающих имели показатель в 1+ xG в этом туре. Все забили хотя бы 1 гол, единственный автор дубля в 10 поединках – в этом квартете. Тур без неудачников в аспекте реализации вообще.

Выступления украинцев

Отдельно и кратко. Ванат даже не имел шанса. В первые полчаса по воротам не пробил, а дальше удаление – и игра сломалась. Однако показательно, что тренер не заменил украинца ни после первой красной для команды, ни после второй. Обычно в таких ситуациях меняют либо самых креативных, либо наименее полезных. Мичел считал в моменте, что Ванат нужен. Был нужен в плане с позиционными атаками с первых минут, остался нужным в контратакующем сценарии. Это немного о кризисе инструментов для тренера в клубе, однако нас интересует другое: матч подтвердил мнение, что Влад будет играть примерно всегда. Он нужен «Жироне» на поле. Нужен тренеру. А еще «Жирона» даже несмотря на свой провал вне топ-4 худших по xG. Следовательно, создает шансы на уровне. Ванат будет иметь время, моменты и голы. За него не страшно.

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ. ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.» Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.