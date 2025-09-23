Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Дембеле и Золотой мяч: победителей почти всегда судят
Украина. Премьер лига
23 сентября 2025, 11:26
Дембеле и Золотой мяч: победителей почти всегда судят

Валерий Василенко – о несправедливой справедливости футбола

Getty Images/Global Images Ukraine

Это не стометровка, здесь иные критерии. А может, и вовсе нет тех критериев, а есть лишь вкусовщина. Итоговое определение лучшего футболиста мира почти всегда вызывает споры.

За последние несколько лет разве что победа Карима Бензема в плебисците «Франс Футбол» мировым футбольным сообществом была принята единодушно. А в остальном – споры, споры и споры. И даже демарши. Это я в первую очередь о «Реале».

Мадридский суперклуб бойкотировал прошлогоднее награждение лучшего футболиста планеты, бойкотировал и нынешнее. В глубине души я могу понять прошлогоднее их бойкотирование, а вот нынешнее – то, скорее всего, по инерции. Большой дон Флорентино просто до сих пор серчает, что его Винисиуса лишили «Золотого мяча».

А если копнуть еще глубже, то есть, еще дальше залезть в историю, то обделенных, и обделенных несправедливо главной индивидуальной наградой мирового футбола, можно назвать очень много. В нынешней эре – особенно. Один Иньеста чего стоит.

Вот тут то самое место, когда уместно говорить избытую фразу о том, что справедливости в футболе нет и быть не может, потому что зачастую итог всяческих конкурсов определяют эмоции. Пресловутый человеческий фактор. И это прекрасно.

Прекрасно, в первую очередь, для учредителей конкретного приза. Им ведь важно, чтобы о них говорили, спорили, судили. В общем, чтобы не забывали. Чтобы их бренд был на слуху. С этой задачей организаторы плебисцита справляются (и будут справляться, в этом нет ни малейшего сомнения) на отлично.

К итоговому распределению претендентов в последнем по счету голосовании тоже будут претензии. Справедливые претензии. Конечно, эти претензии – не чета прошлогодним, но тем не менее.

Почему умница и гений Педри аж на 11-м месте оказался? Почему один из главных претендентов на награду Рафинья, проведший блестящий полный сезон, оказался лишь на пятом месте, а, например, Салах, полностью проваливший еврокубковый сезон с «Ливерпулем», занял четвертое место. Почему главный гарант победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов – голкипер Доннарумма – занял лишь девятое место? Почему блестящий Жоау Невеш лишь 19-й, ниже даже Мактоминея?

Ну, и так далее. Ответов на эти и подобные вопросы мы никогда не получим. Да и, собственно, мы и задаем эти и подобные вопросы не для того, чтобы получить на них ответы. Этих и подобных ответов быть не может в принципе. Потому что это не стометровка. Потому что победителя определяют преимущественно эмоции и вкусовщина.

Getty Images/Global Images Ukraine. Роналдиньо и Усман Дембеле

Но значит ли это, что победа Усмана Дембеле – незаслуженная? Нет, конечно. По той простой, и самой главной причине, что любая подобная победа будет заслуженной. И в то же время почти всегда будет поддаваться критике, о чем уже было сказано выше.

Откровенно говоря, лично для меня Усман Дембеле долго олицетворялся с двумя эпизодами. Первый и главный – его переход из «Дортмунда» в «Барселону». Точнее, не столько этот трансфер, сколько тот срач, который он оставил в съемной квартире. Собственник той квартиры прозрел, когда увидел, что по себе оставил будущий обладатель «Золотого мяча».

Второй эпизод – скорее сборный. Это любовь Дембеле к фастфуду и видеоиграм. А еще повышенная травматичность и нежелание подчиняться общекомандной дисциплине.

А еще – это момент в конце знаменитого полуфинального матча Лиги чемпионов «Барселона» – «Ливерпуль», когда на последних минутах встречи, при счете 3:0, Месси выдал потрясающую передачу на Усмана, и тот вышел один на один с голкипером, но гениально запорол момент. И как потом Лео на него орал. А что Дембеле? А Дембеле тогда просто улыбался, словно умалишенный.

Дембеле не заиграл в «Барсе» ни при Месси, ни после Месси. Когда команду возглавил Хави, француз вроде бы воспрянул, но все равно не тянул. Ни на роль лидера, ни на то, чтобы отработать свой ценник.

Возможно, в «Барсе» выдохнули с облегчением, когда «ПСЖ» выкупил контракт инфантильной звезды.

Getty Images/Global Images Ukraine

Но дальше случилось настоящее чудо. Понятия не имею, какие слова нашел Луис Энрике, чтобы подобраться к сердцу Усмана Дембеле, но те слова испанца попали в точку. И это, кстати, после того как в начале минувшего сезона главный тренер «Сен-Жермен» отстранил Дембеле от первой команды. Отстранил из-за «неготовности и не исполнения своих обязательств перед командой».

Подобное мы уже не единожды слышали в адрес Дембеле. Ну, разве можно было тогда, в конце сентября 2024-го, не то что поверить, а хотя бы представить на мгновение, что футболист, отстраненный от двух календарных матчей «ПСЖ», в итоге выиграет «Золотой мяч»? Тем более, в ситуации, когда в начале сезоне всех и вся разрывали Салах и Рафинья…

Но запоминается почти всегда последнее. Прописная истина: в годы, когда нет больших турниров для сборных, главным критерием победы в плебисците «ФФ» является, как правило, выигрыш Лиги чемпионов.

Усман Дембеле стал лучшим футболистом «ПСЖ» в минувшем розыгрыше главного континентального турнира. Он там и лучший бомбардир, и лучший ассистент. У него и больше всех ударов по воротам, и попаданий в створ, и передач под удар.

После профилактических мер от Луиса Энрике Дембеле преобразился, и стал едва ли не впервые в своей клубной карьере играть не на себя, а на команду. Он был и вингером, и центрфорвардом, и «десяткой», и везде у него получалось. Вторая часть минувшего сезона у Дембеле – блестящая во всех отношениях. Плюс победа в Лиге чемпионов в качестве вишенки на торте.

Если бы эта вишенка была у «Барселоны», вне всяких сомнений, «Золотой мяч» выиграл бы кто-то из питомцев Флика.

Но это не точно, поскольку лучшего футболиста планеты почти всегда определяют эмоции и человеческий фактор. И в этом вся прелесть футбола. И вся его несправедливость.

Но шоу в любом случае должно и будет продолжаться.

Дембеле и Ямаль встретились после церемонии ЗМ. Известно, о чем говорили
Дембеле обратился к Месси и Барселоне после завоевания Золотого мяча
Президент ПСЖ: «Исторический день для нас. Это победа команды»
статьи эксклюзив Усман Дембеле Золотой мяч
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
Andromed
я думаю Дембеле заслужено виграв цю нагороду, але Рафінья не повинен бути так низько 
