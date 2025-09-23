22 сентября в парижском театре Шатле состоялась церемония вручения Золотого мяча 2025.

France Football объявил обладателя самой престижной индивидуальной награды – лучшим футболистом мира был признан вингер французского ПСЖ Усман Дембеле.

Сразу после этого футбольные болельщики в Париже устроили на улицах настоящее шоу, празднуя признание футболиста самой популярной команды своего города.

ВИДЕО. Улицы Парижа празднуют Золотой мяч Дембеле