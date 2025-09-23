Другие новости23 сентября 2025, 12:29 |
ВИДЕО. Улицы Парижа празднуют Золотой мяч Дембеле
В столице Франции обрадовались признанию Усмана
22 сентября в парижском театре Шатле состоялась церемония вручения Золотого мяча 2025.
France Football объявил обладателя самой престижной индивидуальной награды – лучшим футболистом мира был признан вингер французского ПСЖ Усман Дембеле.
Сразу после этого футбольные болельщики в Париже устроили на улицах настоящее шоу, празднуя признание футболиста самой популярной команды своего города.
