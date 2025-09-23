Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Месси поздравил Дембеле после вручения Золотого мяча 2025
Другие новости
23 сентября 2025, 08:48 | Обновлено 23 сентября 2025, 08:49
864
0

Месси поздравил Дембеле после вручения Золотого мяча 2025

Аргентинский вингер разделил радость с бывшим партнером

23 сентября 2025, 08:48 | Обновлено 23 сентября 2025, 08:49
864
0
Месси поздравил Дембеле после вручения Золотого мяча 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле та Лионель Месси

Французский игрок ПСЖ Усман Дембеле в социальной сети Instagram поделился эмоциями после победы в номинации на «Золотой мяч» 2025 года.

Вингер сборной Франции опередил в рейтинге молодого игрока «Барселоны» Ламина Ямала и стал шестым французом, которому удалось завоевать «Золотой мяч».

«Много радости, гордости и эмоций. Мечта, ставшая реальностью. Спасибо всем, кто всегда поддерживал меня на этом пути», — написал Дембеле.

На публикацию французского вингера отреагировал легендарный футболист Лионель Месси, который поздравил своего бывшего партнера по команде с победой.

«Большой Ус! Поздравляю, я очень рад за тебя. Ты этого заслуживаешь», — прокомментировал Лионель.

По теме:
Дембеле обратился к Месси и Барселоне после завоевания Золотого мяча
Президент ПСЖ: «Исторический день для нас. Это победа команды»
Забарный прокомментировал поражение в матче с Марселем
Усман Дембеле ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Золотой мяч Лионель Месси
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Катастрофический старт. Рух проиграл 5 матчей подряд в чемпионате Украины
Футбол | 23 сентября 2025, 02:06 5
Катастрофический старт. Рух проиграл 5 матчей подряд в чемпионате Украины
Катастрофический старт. Рух проиграл 5 матчей подряд в чемпионате Украины

Команда занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ

Неожиданностей не будет. В сеть слили имя обладателя Золотого мяча 2025
Футбол | 22 сентября 2025, 14:49 0
Неожиданностей не будет. В сеть слили имя обладателя Золотого мяча 2025
Неожиданностей не будет. В сеть слили имя обладателя Золотого мяча 2025

Усман Дембеле является огромным фаворитом и должен победить

Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила при пробитии пенальти
Футбол | 22.09.2025, 14:57
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила при пробитии пенальти
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила при пробитии пенальти
Гордость Франции. Дембеле – третий обладатель ЗМ в истории Лиги 1
Футбол | 23.09.2025, 08:07
Гордость Франции. Дембеле – третий обладатель ЗМ в истории Лиги 1
Гордость Франции. Дембеле – третий обладатель ЗМ в истории Лиги 1
На церемонии вручения Золотого мяча названа лучшая команда 2025 года
Футбол | 22.09.2025, 23:13
На церемонии вручения Золотого мяча названа лучшая команда 2025 года
На церемонии вручения Золотого мяча названа лучшая команда 2025 года
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала
Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала
22.09.2025, 05:05 1
Футбол
Известна вторая пара 1/4 финала ЧМ по волейболу. Кто сыграет с чемпионами?
Известна вторая пара 1/4 финала ЧМ по волейболу. Кто сыграет с чемпионами?
21.09.2025, 17:43
Волейбол
Кубок Билли Джин Кинг. Определены чемпионки мира по теннису 2025 года
Кубок Билли Джин Кинг. Определены чемпионки мира по теннису 2025 года
21.09.2025, 15:41 18
Теннис
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
22.09.2025, 07:41 53
Футбол
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
21.09.2025, 15:37 50
Другие виды
Алиев отреагировал на попытку побега Рудько за границу: «Не смешно»
Алиев отреагировал на попытку побега Рудько за границу: «Не смешно»
21.09.2025, 08:52 6
Футбол
Боксер-чемпион: «Откуда взялся этот украинец? Он лучше Леннокса Льюиса»
Боксер-чемпион: «Откуда взялся этот украинец? Он лучше Леннокса Льюиса»
21.09.2025, 08:56 2
Бокс
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
23.09.2025, 07:35 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем