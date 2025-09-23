Месси поздравил Дембеле после вручения Золотого мяча 2025

Французский игрок ПСЖ Усман Дембеле в социальной сети Instagram поделился эмоциями после победы в номинации на «Золотой мяч» 2025 года.

Вингер сборной Франции опередил в рейтинге молодого игрока «Барселоны» Ламина Ямала и стал шестым французом, которому удалось завоевать «Золотой мяч».

«Много радости, гордости и эмоций. Мечта, ставшая реальностью. Спасибо всем, кто всегда поддерживал меня на этом пути», — написал Дембеле.

На публикацию французского вингера отреагировал легендарный футболист Лионель Месси, который поздравил своего бывшего партнера по команде с победой.

«Большой Ус! Поздравляю, я очень рад за тебя. Ты этого заслуживаешь», — прокомментировал Лионель.