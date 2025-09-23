Виктор СКРИПНИК: «Не повезло. Все решил один случай»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
23 сентября 2025, 03:19 |
Украинский специалист прокомментировал матч с «Шахтером»

23 сентября 2025, 03:19
ФК Заря. Виктор Скрипник

Украинский тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал матч шестого тура Украинской Премьер-лиги, в котором его подопечные со счетом 0:1 уступили донецкому «Шахтеру»:

– Проиграли игру, которую хотели не проиграть. Боевой матч был. Хорошо действовали против мяча. Спасибо моей команде.

Конечно, ребята расстроены. Играли против сильной команды. Но мы тоже создавали моменты. Немного не дотерпели.

Пропустили сумасшедший гол на последних минутах. К сожалению, такое случается в футболе. Такой матч, который не хочется проигрывать, но сегодня мы проиграли.

– Чего не хватило на завершающей стадии?

– То, как планировали играть против мяча, то у нас и получалось. У нас есть быстрые ребята. Искали моменты впереди. Стандарты – это также мощное оружие. Не повезло. Все решил один случай.

– Довольны ли вы теми игроками, которые сейчас есть в команде?

– Любая команда хочет усиления – и «Барселона», и «Шахтер». Те игроки, которые есть в нашей команде – хорошего уровня, что они и показали сегодня.

чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Заря Луганск пресс-конференция Украинская Премьер-лига Шахтер - Заря Виктор Скрипник
Даниил Кирияка Источник: ФК Заря Луганск
