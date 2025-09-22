Изаки стал 9-м бразильцем Шахтера, забившим гол в сезоне 2025/26

В матче 6-го тура УПЛ «Шахтер» победил «Зарю» со счетом 1:0.

Дебютным голом в составе «горняков» отметился бразильский новичок Изаки.

Его гол стал уже 22-м, забитым бразильцами «Шахтера» в текущем сезоне во всех турнирах. А сам Изаки стал 9-м бразильским автором гола «горняков».

Голы бразильцев за Шахтер в сезоне 2025/26 во всех турнирах (22)