  4. Изаки стал 9-м бразильцем Шахтера, забившим гол в сезоне 2025/26
22 сентября 2025, 22:47 |
Изаки стал 9-м бразильцем Шахтера, забившим гол в сезоне 2025/26

Бразильские легионеры «горняков» в общей сложности забили уже 22 гола в текущем сезоне

ФК Шахтер. Изаки Силва

В матче 6-го тура УПЛ «Шахтер» победил «Зарю» со счетом 1:0.

Дебютным голом в составе «горняков» отметился бразильский новичок Изаки.

Его гол стал уже 22-м, забитым бразильцами «Шахтера» в текущем сезоне во всех турнирах. А сам Изаки стал 9-м бразильским автором гола «горняков».

Голы бразильцев за Шахтер в сезоне 2025/26 во всех турнирах (22)

  • 5 – Кевин (4 – Лига Европы, 1 – Лига конференций)
  • 5 – Кауан Элиас (2 – УПЛ, 2 – Лига Европы, 1 – Лига конференций)
  • 4 – Алиссон (1 – УПЛ, 3 – Лига Европы)
  • 2 – Невертон (1 – УПЛ, 1 – Лига Европы)
  • 2 – Педриньо (1 – УПЛ, 1 – Лига Европы)
  • 1 – Эгиналду (Лига Европы)
  • 1 – Винисиус Тобиас (УПЛ)
  • 1 – Лука Мейреллиш (Кубок Украины)
  • 1 – Изаки (УПЛ)
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
