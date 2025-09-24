Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
24 сентября 2025, 03:24
Хаби АЛОНСО: «Этот футболист Реала меня просто удивляет»

Испанский тренер похвалил Милитао

Хаби АЛОНСО: «Этот футболист Реала меня просто удивляет»
Хаби Алонсо

Испанский тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо похвалил бразильского центрального защитника клуба Эдера Милитао, который недавно восстановился после тяжелой травмы, из-за которой пропустил прошлый сезон.

«Эдер Милитао удивил меня своим хорошим выступлением после травмы», — отметил Хаби Алонсо.

В этом сезоне Милитао провел пять матчей и отличился одним забитым голом.

Ранее главный тренер мадридского «Реала» испанец Хаби Алонсо предупредил французского футболиста Эдуардо Камавингу о его роли в команде.

