Хаби АЛОНСО: «Этот футболист Реала меня просто удивляет»
Испанский тренер похвалил Милитао
Испанский тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо похвалил бразильского центрального защитника клуба Эдера Милитао, который недавно восстановился после тяжелой травмы, из-за которой пропустил прошлый сезон.
«Эдер Милитао удивил меня своим хорошим выступлением после травмы», — отметил Хаби Алонсо.
В этом сезоне Милитао провел пять матчей и отличился одним забитым голом.
Ранее главный тренер мадридского «Реала» испанец Хаби Алонсо предупредил французского футболиста Эдуардо Камавингу о его роли в команде.
