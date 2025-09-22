Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»

Донецкий «Шахтер» надолго потерял лидера атаки. Главный тренер команды Арда Туран сообщил, что клуб потерял Алиссона Сантану.

«У Алиссона перелом ноги. Его ждет операция. Дальше все в руках нашего медицинского персонала, я буду ждать от них отчетов, ведь это в их компетенции», – сказал Туран.

В этом сезоне Алиссон провел 13 матчей, в которых сумел забить четыре гола и сделать шесть результативных передач.

Этим летом «Шахтер» имел возможность продать в немецкую Бундеслигу 19-летнего правого вингера Алиссона.