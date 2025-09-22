Украина. Премьер лига22 сентября 2025, 21:23 |
1771
4
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
«Шахтер» потерял Алиссона
22 сентября 2025, 21:23 |
1771
4
Донецкий «Шахтер» надолго потерял лидера атаки. Главный тренер команды Арда Туран сообщил, что клуб потерял Алиссона Сантану.
«У Алиссона перелом ноги. Его ждет операция. Дальше все в руках нашего медицинского персонала, я буду ждать от них отчетов, ведь это в их компетенции», – сказал Туран.
В этом сезоне Алиссон провел 13 матчей, в которых сумел забить четыре гола и сделать шесть результативных передач.
Этим летом «Шахтер» имел возможность продать в немецкую Бундеслигу 19-летнего правого вингера Алиссона.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 сентября 2025, 03:11 1
Тренер выделил Пола Скоулза
Футбол | 22 сентября 2025, 17:29 127
Команда Шовковского снова пропустила в конце игры
Футбол | 22.09.2025, 04:27
Футбол | 22.09.2025, 20:48
Футбол | 22.09.2025, 18:15
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
одни травмы. Це дуже прикро чути
та як так могло статися, та ще й на тренуваннях, максимально прикро...
Выбыл до конца сезона.
Это кто ж его так переебал на тренировке?
Популярные новости
21.09.2025, 17:20
21.09.2025, 19:35 13
21.09.2025, 08:52 6
20.09.2025, 23:32 2
20.09.2025, 22:05 12
20.09.2025, 21:02 23
22.09.2025, 05:05 1
21.09.2025, 17:17