  4. Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
22 сентября 2025, 21:23 |
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»

«Шахтер» потерял Алиссона

Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
Getty Images/Global Images Ukraine. Алиссон

Донецкий «Шахтер» надолго потерял лидера атаки. Главный тренер команды Арда Туран сообщил, что клуб потерял Алиссона Сантану.

«У Алиссона перелом ноги. Его ждет операция. Дальше все в руках нашего медицинского персонала, я буду ждать от них отчетов, ведь это в их компетенции», – сказал Туран.

В этом сезоне Алиссон провел 13 матчей, в которых сумел забить четыре гола и сделать шесть результативных передач.

Этим летом «Шахтер» имел возможность продать в немецкую Бундеслигу 19-летнего правого вингера Алиссона.

