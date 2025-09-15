Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды

Этим летом «Шахтер» имел возможность продать в немецкую Бундеслигу 19-летнего правого вингера Алиссона.

Украинский журналист Игорь Цыганик сообщил, что «горняки» получили официальное предложение от известного немецкого клуба «РБ Лейпциг». «Шахтеру» предлагали 30 миллионов евро. «Горняки» отказались продавать бразильца за такие деньги и установили ценник – 50 миллионов евро.

Отметим, что «Шахтер» подписал Алиссона в марте из «Атлетико Минейро» за 14 миллионов евро. К тому же, у бразильского клуба остались 15% экономических прав на вингера.

В летнее трансферное окно «Шахтер» продал бразильского вингера Кевина в «Фулхэм» за 40 миллионов евро.