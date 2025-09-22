ФОТО. «Это не фейк». Форвард из АПЛ показал, что выиграет Золотой мяч

Футбольные звезды встречаются на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 22 сентября 2025 года.

France Football объявит победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), которая предназначена для лучшего футболиста 2025 года.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Начало церемонии – 22 сентября в 22:00 по Киеву.

Бразильский нападающий Тоттенхэма Ришарлисон, который даже не попал в список номинантов на награду, опубликовал шуточный пост, на котором держит Золотой мяч. Пост подписан следующей фразой: «Это не фейк».

ФОТО. «Это не фейк». Нападающий из АПЛ показал, кто выиграет Золотой мяч