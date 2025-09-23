Физрук из университета. Как Карлос Корберан спас Валенсию от унижения

С 1987 года «Валенсия» остается бессменным участником розыгрышей испанской Ла Лиги. В 2002 и 2004 годах «летучие мыши» становились чемпионами Испании, еще несколько раз финишировали на вторых и третьих местах, но в целом неизменно оставались в верхней части турнирной таблицы, кроме единичных случаев, когда лишь чуть-чуть опускались ниже середины.

Однако в минувшем сезоне «Валенсия» была крайне близка к унижению, коим для 6-кратного чемпиона Испании, безусловно, стал бы вылет из элитарного дивизиона. С 1-го и до 26-го тура (кроме 7-го, когда им ненадолго посчастливилось вылезти из «болота») левантийцы пребывали в зоне вылета, и многие специалисты уже поставили жирный «крест» на способности «Валенсии» подняться с колен и переломить ситуацию в свою пользу.

Казалось бы, в какой-то момент отчаялись и руководители клуба. По крайней мере, именно так большинство болельщиков «летучих мышей» восприняло новость о смене главного тренера, произошедшей накануне Рождества. Вместо Рубена Барахи коучем «Валенсии» стал молодой Карлос Корберан, чье назначение кто-то даже посчитал то ли шуткой, то ли насмешкой…

Однако Корберану, под руководством которого «Валенсия» потерпела болезненное поражение от «Барселоны» (1:7), а также была бита без шансов мадридским «Атлетико» (0:3), в период со 2 марта и по 14 мая удалось выдать невероятную 10-матчевую беспроигрышную серию в Ла Лиге, в том числе обыграв на выезде и мадридский «Реал» (2:1), что позволило команде в целом решить задачу по сохранению прописки в элите и не беспокоиться о вылете в Ла Лигу 2.

Пожалуй, мало кто знает, что спасителем «Валенсии» стал, говоря болельщицкой терминологией, банальный физрук. Причем в самом что ни на есть буквальном понимании этого слова. И не просто физрук, а физрук из университета. Вот уж по-настоящему любопытная история…

42-летний Карлос Корберан является выпускником известного далеко за пределами Испании Университета Валенсии – учебного заведения с более чем 500-летней историей. Там нынешний коуч «летучих мышей» учился на факультете физической культуры и спортивных наук. Впрочем, Корберан вовсе не единственный выпускник Университета «Валенсии» в текущем тренерском штабе левантийцев. Вместе с ним в клуб пришли работать и шестеро других специалистов, окончивших данное учебное заведение. Все они ныне ассистенты Корберана – Хосеп Алькасер, Хорхе Аларкон и Хосеви Олтра являются традиционными помощниками по «общим» вопросам, в то время как Рафаэль Аранда и Хуан Монар сосредоточены исключительно на вопросах физической подготовки игроков, а Хорди Сорли занимается проблематикой восстановления тех, кто получает травмы.

Getty Images/Global Images Ukraine

Эту «великолепную семерку» во главе с Корбераном и считают ключевой движущей силой, которая помогла «Валенсии» в минувшем сезоне спастись от вылета. Причем, в самом Университете Валенсии очень гордятся своими выпускниками, не стесняясь заявлять об этом прессе.

«Я очень горжусь ими. Они все очень хороши», – рассказал в интервью изданию El Confidencial 76-летний бывший профессор учебного заведения Хуан Мерсе Сервера, который в прошлом активно сотрудничал с «Валенсией» и «Леванте» в вопросах внедрения в этих клубах передовых научных методов организации тренировочного процесса и планирования физических нагрузок. «Корберан был очень неугомонным, задавал много вопросов, всегда хотел знать больше, чем другие студенты, мыслил нестандартно».

Факультет, выпускником которого является Корберан, может похвастаться и другими вышедшими отсюда в профессиональный футбол специалистами. Это, к примеру, Педро Гомес Пикерас – 41-летний ассистент Луиса Энрике в «Пари Сен-Жермен», отвечающий за физподготовку, или 46-летний Кике Санс, также работающий коучем по физподготовке, но в тренерском штабе Мичела в саудовской «Аль-Кадисии».

Впрочем, Корберан приобрел «особую славу» за время учебы в Университете Валенсии. В свое время Карлосу не удалось выстроить профессиональную карьеру игрока. Он выступал на вратарской позиции, но в 23 года осознал, что по уровню не тянет более, чем на третий дивизион испанского футбола, из-за чего принял решение податься в тренеры. Чтобы преуспеть в этой профессии Корберан решил, что ему нужно как следует «прокачать» свое понимание футбола и теоретические основы в спортивных науках в целом. Учился Карлос настолько прилежно и тщательно, что среди преподавателей даже получил привычное в подобных случаях прозвище «ботаник».

«Корберан – это истинный «ботаник». Он невероятно умен, но при этом буквально одержим футболом. Каждую свободную минуту он пытался узнать что-то новое, чтобы затем предложить то, что может дать результат», – охарактеризовал испанским журналистам нынешнего коуча «Валенсии» еще один преподаватель Университета Валенсии, у которого учился Карлос, Рафа Аранда.

Тренерская карьера Корберана началась со звонка в Университет Валенсии Хуана Карлоса Гарридо, который на тот момент работал в академии «Вильярреала» и искал молодых и толковых тренеров по физподготовке для третьей команды «желтой субмарины». Гарридо поинтересовался у Хуана Мерсе Сервера, кого тот может порекомендовать из числа своих студентов или выпускников, и выбор последнего сразу же пал на Корберана.

Впоследствии работа Корберана так понравилась Гарридо, что тот взял его в свой тренерский штаб в первой команде «Вильярреала», у руля которой оказался в начале 2010-го. За два весьма плодотворных года работы «желтая субмарина» сумела достичь четвертого места в Ла Лиге, а также добраться до полуфинала Лиги Европы, где уступила «Порту».

Впрочем, в тот момент еще никто не видел в Корберане полноценного главного тренера. Его воспринимали исключительно как помощника по физподготовке, не обращая внимание на его развивающиеся тактические и ментальные способности. В 2012 году Карлос, еще до момента когда это стало мейнстримом, принял решение уехать работать в Саудовскую Аравию, где год провел в штабе «Аль-Иттихада».

После Корберан около полугода поработал коучем «Алькоркона» U-19, а затем вернулся в Саудовскую Аравию – в штаб «Аль-Насра», ставшего ныне известным на весь мир благодаря выступлениям за эту команду легендарного португальца Криштиану Роналду. Далее в карьере Карлоса был Кипр, а потом – пост менеджера «Лидса» U-23, на котором испанский специалист провел два года, прежде чем оказался в тренерском штабе Марсело Бьелсы в первой команде «павлинов». Это, как признавался впоследствии сам Корберан, была «невероятная школа жизни».

Заслужив хорошую репутацию, летом 2020-го Корберан окончательно ушел на самостоятельную работу главным тренером. Его позвал «Хаддерсфилд Таун», с которым испанец остановился буквально в шаге от выхода в английскую Премьер-лигу. Далее последовало приглашение от «Олимпиакоса», хотя вояж в Грецию выдался скоротечным, и вскоре Карлос вернулся на Туманный Альбион, где два года отработал с «Вест Бромвичем».

Работа с «дроздами» принесла Корберану знакомство с Роном Гурлеем. Тот какое-то время был исполнительным директором английского клуба, а впоследствии уехал на аналогичный пост в «Аль-Ахли», откуда в мае 2025-го подался в «Валенсию». Впрочем, еще до своего прихода в стан «летучих мышей», Гурлей посоветовал боссам клуба позвать на замену Рубену Барахе именно Карлоса Корберана, и именно этот молодой наставник спас «Валенсию» от, казалось бы, неминуемого вылета из Ла Лиги по итогам сезона-2024/25.

Getty Images/Global Images Ukraine

Сама по себе «Валенсия» как клуб, равно как и Валенсия как город, являются абсолютно нечужими для Корберана. Карлос родился именно здесь, и в стане «летучих мышей» пробовал стать профессиональным футболистом. Поэтому неудивительно, что возможность помочь родной команде и клубу Корберан воспринял с гораздо большим энтузиазмом, чем любой другой «заезжий» специалист, пусть даже более высокого уровня в аспекте портфолио.

Нынешний сезон «Валенсия» пока начала не слишком удачно, набрав 7 очков после пяти туров. Более того, «летучих мышей» опять с разницей в шесть мячей уничтожила «Барселона» – 0:6… Среди болельщиков левантийцев уже нет тех, кто относится к персоне Корберана с очевидной насмешкой или скепсисом, однако молодому тренеру теперь предстоит осознать, что работа «на дистанции» всегда гораздо более сложная, чем крутой и успешный спурт длиной в несколько месяцев. Поэтому присмотритесь к Карлосу и его работе в «Валенсии» повнимательнее – это одна из явных интриг нового сезона в Ла Лиге…