Украина. Премьер лига22 сентября 2025, 13:28 | Обновлено 22 сентября 2025, 13:42
160
0
А судьи кто? Какие бригады обслужат матчи Шахтера и Динамо в 6-м туре
22 сентября пройдут заключительные матчи 6-го тура УПЛ
22 сентября пройдут заключительные матчи 6-го тура УПЛ.
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц.
Судьей матча между Динамо и Александрией назначен Максим Козыряцкий из Запорожья.
Игру между Шахтером и Зарей будет обслуживать Виталий Романов из Днепра
УПЛ. 6-й тур. Судейские назначения
