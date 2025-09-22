А судьи кто? Какие бригады обслужат матчи Шахтера и Динамо в 6-м туре

22 сентября пройдут заключительные матчи 6-го тура УПЛ.

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц.

Судьей матча между Динамо и Александрией назначен Максим Козыряцкий из Запорожья.

Игру между Шахтером и Зарей будет обслуживать Виталий Романов из Днепра

УПЛ. 6-й тур. Судейские назначения