Дембеле – вне заявки ПСЖ на Марсель. Посетит церемонию вручения ЗМ?
Француз пропустит матч ПСЖ из-за травмы
В понедельник, 22 сентября, состоится перенесенный матч 6-го тура французской Лиги 1 между ПСЖ и Марселем. Из-за которого представители парижского гранда не смогут посетить церемонию вручения Золотого мяча.
Как сообщает пресс-служба парижан, французский вингер команды Усман Дембеле не попал в заявку команды на предстоящий матч из-за травмы. Именно француз считается фаворитом на Золотой мяч-2025.
По информации издания Marca, француз присутствует на церемонии вручения Золотого мяча. Начало церемонии – 22 сентября в 22:00 по Киеву
В нынешнем сезоне ПСЖ занимает первое место турнирной таблицы Лиги 1, имея в своем активе 12 турнирных баллов после 4 сыгранных матчей. Марсель находится на 8 позиции, имея в своем активе 6 зачетных баллов.
📄 Le groupe pour #LeClassique à Marseille.#OMPSG I @Ligue1 pic.twitter.com/fOq0aDNLhs— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 22, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Владислав выиграл борьбу у защитников «пивоваров», забив второй мяч в ворота хозяев
Украина таки не осталась без наград легкоатлетического чемпионата мира