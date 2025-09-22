Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дембеле – вне заявки ПСЖ на Марсель. Посетит церемонию вручения ЗМ?
Франция
22 сентября 2025, 14:27 | Обновлено 22 сентября 2025, 15:35
Француз пропустит матч ПСЖ из-за травмы

Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

В понедельник, 22 сентября, состоится перенесенный матч 6-го тура французской Лиги 1 между ПСЖ и Марселем. Из-за которого представители парижского гранда не смогут посетить церемонию вручения Золотого мяча.

Как сообщает пресс-служба парижан, французский вингер команды Усман Дембеле не попал в заявку команды на предстоящий матч из-за травмы. Именно француз считается фаворитом на Золотой мяч-2025.

По информации издания Marca, француз присутствует на церемонии вручения Золотого мяча. Начало церемонии – 22 сентября в 22:00 по Киеву

В нынешнем сезоне ПСЖ занимает первое место турнирной таблицы Лиги 1, имея в своем активе 12 турнирных баллов после 4 сыгранных матчей. Марсель находится на 8 позиции, имея в своем активе 6 зачетных баллов.

По теме:
Неожиданностей не будет. В сеть слили имя обладателя Золотого мяча 2025
Обиделись из-за Винисиуса. Реал решил бойкотировать Золотой мяч-2025
Будет неожиданность? Журналист раскрыл имя обладателя Золотого мяча-2025
Усман Дембеле Марсель ПСЖ Золотой мяч чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Олег Вахоцкий Источник: ФК ПСЖ
