«Я хочу это сделать». Гасперини рассказал о своих планах на Довбика

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини после победы в римском дерби над «Лацио» (1:0) в матче 4-го тура итальянской Серии А рассказал о своих планах относительно украинского форварда Артема Довбика.

«Нам нужно расширить состав и развить некоторых игроков, чтобы они стали сильнее. Когда побеждаешь, работать легче, но я всегда хвалил игроков. Теперь я хочу вернуть Довбика на высокий уровень», – цитирует Гасперини La Gazzetta dello Sport.

Артем начал матч с «Лацио» на скамейке запасных и вышел на поле только на 66-й минуте. Результативными действиями в игре украинец не отметился.

Ранее сообщалось, что два клуба готовы заплатить за Довбика 28 млн евро.