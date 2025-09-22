Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Я хочу это сделать». Гасперини рассказал о своих планах на Довбика
22 сентября 2025, 12:08
«Я хочу это сделать». Гасперини рассказал о своих планах на Довбика

Главный тренер «Ромы» все еще верит в украинца

«Я хочу это сделать». Гасперини рассказал о своих планах на Довбика
Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини после победы в римском дерби над «Лацио» (1:0) в матче 4-го тура итальянской Серии А рассказал о своих планах относительно украинского форварда Артема Довбика.

«Нам нужно расширить состав и развить некоторых игроков, чтобы они стали сильнее. Когда побеждаешь, работать легче, но я всегда хвалил игроков. Теперь я хочу вернуть Довбика на высокий уровень», – цитирует Гасперини La Gazzetta dello Sport.

Артем начал матч с «Лацио» на скамейке запасных и вышел на поле только на 66-й минуте. Результативными действиями в игре украинец не отметился.

Ранее сообщалось, что два клуба готовы заплатить за Довбика 28 млн евро.

По теме:
Маурицио САРРИ: «Лацио не заслуживал проиграть Роми»
Серьезная конкуренция. Два гранда АПЛ нацелились на хавбека сборной Украины
Трансфер готовят на зиму. На Довбика нацелился европейский топ-клуб
Милан Рома Рим трансферы Артем Довбик трансферы Серии A инсайд Джан Пьеро Гасперини
