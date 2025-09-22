Первая лига. Прикарпатье и Нива Тернополь назвали стартовые составы
Поединок пройдет в Ивано-Франковске на стадионе «Рух» и начнется в 14:00
В понедельник, 22 сентября, в Первой лиге пройдут матчи седьмого тура. «Прикарпатье» на своем поле сыграет с тернопольской «Нивой».
«Прикарпатье» начало сезон с двух побед подряд. Но затем команда потерпела три поражения. В предыдущем туре клуб из Ивано-Франковска сыграл вничью 2:2 с харьковским «Металлистом».
Тернопольская «Нива» начала сезон с поражение от «Черноморца» 1:2, которое затем переросло в технические 0:3 за выход незаявленного игрока. После этого команда не проигрывала. Подопечные Юрия Вирта одержали три победы и дважды сыграли вничью. В турнирной таблице «Нива» занимает шестое место.
Поединок пройдет в Ивано-Франковске на стадионе «Рух». Начало матча в 14:00. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ПФЛ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Карл вспомнил поединок Владимира против Джошуа
Финальная часть турнира прошла в Шэньчжэне с 16 по 21 сентября