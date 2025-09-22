ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь бесплатно подписала голкипера

Столичный клуб «Оболонь» официально объявил о подписании контракта с 29-летним голкипером Виталием Чеботаревым.

Игрок перешел к «пивоварам» на правах свободного агента, так как с июля этого года Виталий находился без команды.

Последним клубом Чеботарева была ЮКСА, за которую вратарь провел четыре матча за четыре месяца.

Также в своей карьере Виталий защищал цвета клубов: «Левый Берег», «Таврия», «Буковина», «Тростянец», «Нефтяник».

«Добро пожаловать в бело-зеленую семью, Виталий! Пусть этот этап будет ярким, полным стабильных выступлений и важных побед!», – написала пресс-служба «Оболони».