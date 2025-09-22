Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь бесплатно подписала голкипера
Украина. Премьер лига
22 сентября 2025, 08:28 | Обновлено 22 сентября 2025, 08:32
605
0

ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь бесплатно подписала голкипера

Виталий Чеботарев присоединился к столичной команде

22 сентября 2025, 08:28 | Обновлено 22 сентября 2025, 08:32
605
0
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь бесплатно подписала голкипера
ФК Левый Берег. Виталий Чеборатев

Столичный клуб «Оболонь» официально объявил о подписании контракта с 29-летним голкипером Виталием Чеботаревым.

Игрок перешел к «пивоварам» на правах свободного агента, так как с июля этого года Виталий находился без команды.

Последним клубом Чеботарева была ЮКСА, за которую вратарь провел четыре матча за четыре месяца.

Также в своей карьере Виталий защищал цвета клубов: «Левый Берег», «Таврия», «Буковина», «Тростянец», «Нефтяник».

«Добро пожаловать в бело-зеленую семью, Виталий! Пусть этот этап будет ярким, полным стабильных выступлений и важных побед!», – написала пресс-служба «Оболони».

По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Карпаты
Оболонь – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Оболонь – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Виталий Чеботарев Оболонь Киев трансферы трансферы УПЛ свободный агент ЮКСА Тарасовка
Андрей Витренко Источник: ФК Оболонь
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Неугомонный. Украинский форвард после дубля оформил хет-трик в Германии
Футбол | 22 сентября 2025, 08:18 0
Неугомонный. Украинский форвард после дубля оформил хет-трик в Германии
Неугомонный. Украинский форвард после дубля оформил хет-трик в Германии

Дмитрий Богданов помог молодежке «Униона» обыграть соперника

Центральный матч тура между ПСЖ и Марселем отложен. Известна причина
Футбол | 21 сентября 2025, 15:45 0
Центральный матч тура между ПСЖ и Марселем отложен. Известна причина
Центральный матч тура между ПСЖ и Марселем отложен. Известна причина

Погодные условия во Франции повлияли на планы

Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
Другие виды | 21.09.2025, 15:37
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
Энрике может покинуть Забарного и ПСЖ. У него есть клуб его мечты
Футбол | 21.09.2025, 09:31
Энрике может покинуть Забарного и ПСЖ. У него есть клуб его мечты
Энрике может покинуть Забарного и ПСЖ. У него есть клуб его мечты
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
Футбол | 22.09.2025, 08:44
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
21.09.2025, 07:35 2
Бокс
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
22.09.2025, 07:41 33
Футбол
Два удаление и три гола. Ман Юнайтед и Челси устроили шоу на Олд Траффорд
Два удаление и три гола. Ман Юнайтед и Челси устроили шоу на Олд Траффорд
20.09.2025, 21:38 22
Футбол
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
21.09.2025, 17:17
Теннис
БЕЛЛЬЮ: «Знаете, что бы произошло, если бы Усик дрался с Майком Тайсоном?»
БЕЛЛЬЮ: «Знаете, что бы произошло, если бы Усик дрался с Майком Тайсоном?»
21.09.2025, 00:08
Бокс
ФОТО. Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику
ФОТО. Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику
21.09.2025, 08:03 4
Футбол
Украинский боксер бросил вызов Уайлдеру: «Это мое время»
Украинский боксер бросил вызов Уайлдеру: «Это мое время»
20.09.2025, 12:58 5
Бокс
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
20.09.2025, 18:10 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем