Клуб УПЛ готовит неожиданный трансфер. Подпишут украинца

Ковалевский «Колос» может осуществить достаточно неожиданный трансфер, подписав украинского полузащитника Артема Челядина на правах свободного агента.

По информации источника, Артём уже тренируется с ковалевским клубом, с которым уже в ближайшее время подпишет контракт. О финансовых условиях соглашения и сроке контракта между игроком и клубом не сообщается.

Последним клубом Артема Челядина была полтавская «Ворскла», с которой полузащитник не смог удержаться в элите украинского футбола, вылетев из УПЛ по итогам прошлого сезона.

Ранее сообщалось, что главный тренер ковалевского Колоса Руслан Костышин провел 80 матчей во главе клуба.