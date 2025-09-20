Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб УПЛ готовит неожиданный трансфер. Подпишут украинца
Украина. Премьер лига
20 сентября 2025, 15:36 | Обновлено 20 сентября 2025, 15:38
982
0

Клуб УПЛ готовит неожиданный трансфер. Подпишут украинца

Артем Челядин нашел новый клуб в УПЛ

20 сентября 2025, 15:36 | Обновлено 20 сентября 2025, 15:38
982
0
Клуб УПЛ готовит неожиданный трансфер. Подпишут украинца
ФК Ворскла. Артем Челядин

Ковалевский «Колос» может осуществить достаточно неожиданный трансфер, подписав украинского полузащитника Артема Челядина на правах свободного агента.

По информации источника, Артём уже тренируется с ковалевским клубом, с которым уже в ближайшее время подпишет контракт. О финансовых условиях соглашения и сроке контракта между игроком и клубом не сообщается.

Последним клубом Артема Челядина была полтавская «Ворскла», с которой полузащитник не смог удержаться в элите украинского футбола, вылетев из УПЛ по итогам прошлого сезона.

Ранее сообщалось, что главный тренер ковалевского Колоса Руслан Костышин провел 80 матчей во главе клуба.

По теме:
Важная победа. Ворскла выиграла и не отпускает лидеров Первой лиги
Гремио готов продать Мека в Шахтер. СМИ назвали сумму вероятной сделки
Колос – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Артем Челядин Ворскла Полтава Колос Ковалевка трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игорь ДУЛЯЙ: «Я бы на месте этого игрока до конца жизни играл за Шахтер»
Футбол | 20 сентября 2025, 12:04 12
Игорь ДУЛЯЙ: «Я бы на месте этого игрока до конца жизни играл за Шахтер»
Игорь ДУЛЯЙ: «Я бы на месте этого игрока до конца жизни играл за Шахтер»

Экс-полузащитник «горняков» считает, что Николаю Матвиенко не стоит уходить из Шахтера

Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
Футбол | 20 сентября 2025, 07:52 1
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году

Аргентинец продлит контракт с «Интер Майами»

ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
Олимпийские игры | 19.09.2025, 18:40
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
КРАВЕЦ: «Динамо живет прошлым и ничего не хочет менять, это путь в никуда»
Футбол | 19.09.2025, 20:40
КРАВЕЦ: «Динамо живет прошлым и ничего не хочет менять, это путь в никуда»
КРАВЕЦ: «Динамо живет прошлым и ничего не хочет менять, это путь в никуда»
Неймар получил повреждение во время тернировки
Футбол | 20.09.2025, 14:20
Неймар получил повреждение во время тернировки
Неймар получил повреждение во время тернировки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
20.09.2025, 06:50 46
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
19.09.2025, 07:12 6
Бокс
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
19.09.2025, 07:36 3
Футбол
Италия – Украина – 1:1. Будут пары. Свитолина упустила победу над Паолини
Италия – Украина – 1:1. Будут пары. Свитолина упустила победу над Паолини
19.09.2025, 16:43 80
Теннис
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
19.09.2025, 15:32
Футбол
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
20.09.2025, 07:32 30
Футбол
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
18.09.2025, 17:31 63
Футбол
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
19.09.2025, 06:55 11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем