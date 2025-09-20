Клуб УПЛ готовит неожиданный трансфер. Подпишут украинца
Артем Челядин нашел новый клуб в УПЛ
Ковалевский «Колос» может осуществить достаточно неожиданный трансфер, подписав украинского полузащитника Артема Челядина на правах свободного агента.
По информации источника, Артём уже тренируется с ковалевским клубом, с которым уже в ближайшее время подпишет контракт. О финансовых условиях соглашения и сроке контракта между игроком и клубом не сообщается.
Последним клубом Артема Челядина была полтавская «Ворскла», с которой полузащитник не смог удержаться в элите украинского футбола, вылетев из УПЛ по итогам прошлого сезона.
Ранее сообщалось, что главный тренер ковалевского Колоса Руслан Костышин провел 80 матчей во главе клуба.
