Вывих локтевого сустава. Спортивный врач рассказал детали травмы Супряги
Дмитрий Бабелюк сообщил подробности: есть риск перелома
Спортивный врач Дмитрий Бабелюк рассказал детали о травме форварда Эпицентра Владислава Супряги, которую тот получил в матче 6-го тура УПЛ против Кривбаса (4:5):
«Во время падения Влад неудачно приземлился на руку. В результате было заметно вывих в локтевом суставе. Хорошо, что врачи не пытались что-то крутить на месте, а как можно быстрее организовали эвакуацию игрока к скорой.
Лучшей тактикой в таком случае является значительное обезболивание и доставка игрока к врачу, где в операционных условиях можно будет качественно восстановить целостность сустава.
Учитывая анатомию участка, под большим риском в этом случае является травма нервов, сосудов и сухожилий. Также иногда такие падения заканчиваются переломами. Здоровья Владу, надеюсь, что все обойдется».
