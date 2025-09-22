Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вывих локтевого сустава. Спортивный врач рассказал детали травмы Супряги
Украина. Премьер лига
22 сентября 2025, 01:07 | Обновлено 22 сентября 2025, 01:34
117
0

Вывих локтевого сустава. Спортивный врач рассказал детали травмы Супряги

Дмитрий Бабелюк сообщил подробности: есть риск перелома

22 сентября 2025, 01:07 | Обновлено 22 сентября 2025, 01:34
117
0
Вывих локтевого сустава. Спортивный врач рассказал детали травмы Супряги
ФК Эпицентр

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк рассказал детали о травме форварда Эпицентра Владислава Супряги, которую тот получил в матче 6-го тура УПЛ против Кривбаса (4:5):

«Во время падения Влад неудачно приземлился на руку. В результате было заметно вывих в локтевом суставе. Хорошо, что врачи не пытались что-то крутить на месте, а как можно быстрее организовали эвакуацию игрока к скорой.

Лучшей тактикой в таком случае является значительное обезболивание и доставка игрока к врачу, где в операционных условиях можно будет качественно восстановить целостность сустава.

Учитывая анатомию участка, под большим риском в этом случае является травма нервов, сосудов и сухожилий. Также иногда такие падения заканчиваются переломами. Здоровья Владу, надеюсь, что все обойдется».

По теме:
Сергей НАГОРНЯК: «Шоу для болельщиков, но точно не для тренера»
Оболонь – Карпаты. Текстовая трансляция матча
Динамо Киев – Александрия. Текстовая трансляция матча
травма чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Владислав Супряга Эпицентр Каменец-Подольский Эпицентр - Кривбасс перелом Дмитрий Бабелюк травма руки перелом руки
Николай Степанов Источник: Hospital Pass
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Теннис | 21 сентября 2025, 17:17 0
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей

Финальная часть турнира прошла в Шэньчжэне с 16 по 21 сентября

ФОТО. Бенфика наградила Судакова. Такого не было четыре года
Футбол | 22 сентября 2025, 00:21 0
ФОТО. Бенфика наградила Судакова. Такого не было четыре года
ФОТО. Бенфика наградила Судакова. Такого не было четыре года

Георгий получил награду «Игрок матча»

Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
Другие виды | 21.09.2025, 19:35
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
ФОТО. Тяжелая травма Супряги. Форвард забил и тут же был заменен
Футбол | 21.09.2025, 18:27
ФОТО. Тяжелая травма Супряги. Форвард забил и тут же был заменен
ФОТО. Тяжелая травма Супряги. Форвард забил и тут же был заменен
Энрике может покинуть Забарного и ПСЖ. У него есть клуб его мечты
Футбол | 21.09.2025, 09:31
Энрике может покинуть Забарного и ПСЖ. У него есть клуб его мечты
Энрике может покинуть Забарного и ПСЖ. У него есть клуб его мечты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известны оценки Судакова и Трубина за феерический матч Бенфики в Португалии
Известны оценки Судакова и Трубина за феерический матч Бенфики в Португалии
20.09.2025, 23:32 2
Футбол
Финал ЧМ по легкой атлетике. Все соперницы Магучих и Левченко
Финал ЧМ по легкой атлетике. Все соперницы Магучих и Левченко
20.09.2025, 00:22
Другие виды
Звезда Реала обратился к Алонсо: «Хватит, я отказываюсь там играть»
Звезда Реала обратился к Алонсо: «Хватит, я отказываюсь там играть»
20.09.2025, 03:44
Футбол
Леннокс Льюис развеял сомнения о слабом месте Усика. Об этом говорил Фьюри
Леннокс Льюис развеял сомнения о слабом месте Усика. Об этом говорил Фьюри
20.09.2025, 02:30 1
Бокс
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
20.09.2025, 18:10 20
Футбол
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
21.09.2025, 07:35 2
Бокс
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
20.09.2025, 07:52 3
Футбол
Marca: Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Marca: Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
20.09.2025, 06:50 53
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем