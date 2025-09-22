ФОТО. Салах удивил Миколенко подарком после ливерпульского дерби
Египтянин подарил украинцу свою футболку
В субботу, 20 сентября, состоялся матч пятого тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Ливерпуль» и «Эвертон».
Подопечные Арне Слота одолели соперника с минимальным счетом 2:1 и остались лидерами турнирной таблицы.
После завершения матча сразу два футболиста «Эвертона» Джек Грилиш и Виталий Миколенко попросили футболку Мохамеда Салаха, но тот уже пообещал ее другому игроку.
Однако позже Салах зашел в раздевалку «Эвертона» и принес Джеку и Виталию две другие футболки.
📸 After the match against Everton, Jack Grealish and Mykolenko both requested Mohamed Salah's jersey. 👕— Onze Masr 🇪🇬🇬🇧 (@Onzemasr_EN) September 21, 2025
As he had already promised to another player, Salah returned to the locker room and brought them two other shirts. 🎁 #LIVEVE | #PremierLeague pic.twitter.com/fp6ZMyn1Bh
