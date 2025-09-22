Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Салах удивил Миколенко подарком после ливерпульского дерби
Англия
22 сентября 2025, 21:43 | Обновлено 22 сентября 2025, 21:50
ФОТО. Салах удивил Миколенко подарком после ливерпульского дерби

Египтянин подарил украинцу свою футболку

Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах и Виталий Миколенко

В субботу, 20 сентября, состоялся матч пятого тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Ливерпуль» и «Эвертон».

Подопечные Арне Слота одолели соперника с минимальным счетом 2:1 и остались лидерами турнирной таблицы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После завершения матча сразу два футболиста «Эвертона» Джек Грилиш и Виталий Миколенко попросили футболку Мохамеда Салаха, но тот уже пообещал ее другому игроку.

Однако позже Салах зашел в раздевалку «Эвертона» и принес Джеку и Виталию две другие футболки.

Ливерпуль Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль - Эвертон Мохамед Салах Виталий Миколенко
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
