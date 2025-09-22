ФОТО. Салах удивил Миколенко подарком после ливерпульского дерби

В субботу, 20 сентября, состоялся матч пятого тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Ливерпуль» и «Эвертон».

Подопечные Арне Слота одолели соперника с минимальным счетом 2:1 и остались лидерами турнирной таблицы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После завершения матча сразу два футболиста «Эвертона» Джек Грилиш и Виталий Миколенко попросили футболку Мохамеда Салаха, но тот уже пообещал ее другому игроку.

Однако позже Салах зашел в раздевалку «Эвертона» и принес Джеку и Виталию две другие футболки.