Украина. Премьер лига21 сентября 2025, 19:37 | Обновлено 21 сентября 2025, 19:38
118
0
ВИДЕО. Кривбасс вновь забил. Микитишин сделал счет разгромным
Артур забил седьмой гол в матче
В воскресенье, 21 сентября, проходит матч шестого тура Украинской Премьер-лиги между «Эпицентром» и «Кривбассом».
Команды играют на стадионе имени Романа Шухевича в городе Тернополь. Встреча началась в 18:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 46-й минуте матча Артур Микитишин забил четвертый гол гостей. Счет на табло – 2:5.
❗️ ВИДЕО. Кривбасс продолжает забивать. Микитишин сделал счет разгромным
