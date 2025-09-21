Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Кривбасс вновь забил. Микитишин сделал счет разгромным
Украина. Премьер лига
21 сентября 2025, 19:37 | Обновлено 21 сентября 2025, 19:38
118
0

ВИДЕО. Кривбасс вновь забил. Микитишин сделал счет разгромным

Артур забил седьмой гол в матче

21 сентября 2025, 19:37 | Обновлено 21 сентября 2025, 19:38
118
0
ВИДЕО. Кривбасс вновь забил. Микитишин сделал счет разгромным
ФК Кривбасс. Артур Микитишин

В воскресенье, 21 сентября, проходит матч шестого тура Украинской Премьер-лиги между «Эпицентром» и «Кривбассом».

Команды играют на стадионе имени Романа Шухевича в городе Тернополь. Встреча началась в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 46-й минуте матча Артур Микитишин забил четвертый гол гостей. Счет на табло – 2:5.

❗️ ВИДЕО. Кривбасс продолжает забивать. Микитишин сделал счет разгромным

По теме:
1824 дня без гола. Супряга отличился забитым мячом впервые за долгое время
ВИДЕО. Преимущество удвоено. Парако поразил ворота Эпицентра
ВИДЕО. Супергол Мендосы. Кривбасс снова вышел вперед
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Эпицентр Каменец-Подольский Эпицентр - Кривбасс Артур Микитишин
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
Другие виды | 21 сентября 2025, 15:37 59
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях

Юлия Левченко заняла 5-е место, также с результатом 1,97 м

Израиль может быть отстранен от международного футбола. Большинство – за
Футбол | 21 сентября 2025, 13:31 6
Израиль может быть отстранен от международного футбола. Большинство – за
Израиль может быть отстранен от международного футбола. Большинство – за

Инициатива поступает из Катара

Эльче – Овьедо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 21.09.2025, 19:12
Эльче – Овьедо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Эльче – Овьедо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Теннис | 21.09.2025, 17:17
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
Футбол | 20.09.2025, 21:02
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Marca: Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Marca: Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
20.09.2025, 06:50 53
Футбол
Первый гол Судакова, сухой матч Трубина. Топовый старт Моуриньо с Бенфикой
Первый гол Судакова, сухой матч Трубина. Топовый старт Моуриньо с Бенфикой
20.09.2025, 22:05 12
Футбол
Ракицкий пригласил в Черноморец экс-одноклубника Месси: «Кучер бы взял»
Ракицкий пригласил в Черноморец экс-одноклубника Месси: «Кучер бы взял»
19.09.2025, 22:44 2
Футбол
ХИРН: «Сейчас это самый большой бой в боксе, который можно сделать»
ХИРН: «Сейчас это самый большой бой в боксе, который можно сделать»
20.09.2025, 04:21
Бокс
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
20.09.2025, 07:32 40
Футбол
Финал ЧМ по легкой атлетике. Все соперницы Магучих и Левченко
Финал ЧМ по легкой атлетике. Все соперницы Магучих и Левченко
20.09.2025, 00:22
Другие виды
Леннокс Льюис развеял сомнения о слабом месте Усика. Об этом говорил Фьюри
Леннокс Льюис развеял сомнения о слабом месте Усика. Об этом говорил Фьюри
20.09.2025, 02:30 1
Бокс
Микель АРТЕТА: «Игроков с таким талантом не было у нас в команде»
Микель АРТЕТА: «Игроков с таким талантом не было у нас в команде»
19.09.2025, 19:59 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем