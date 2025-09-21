Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
21 сентября 2025, 17:35 | Обновлено 21 сентября 2025, 17:45
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Могли этот матч закрыть раньше»

«Металлист 1925» одержал победу над «Полтавой»

ФК Металлист 1925

Главный тренер «Металлиста 1925» Младен Бартулович рассказал, что его команда должна была быстрее решать судьбу победителя в матче с «Полтавой» (2:0).

– В первую очередь хочу поздравить свою команду с заслуженной и уверенной победой. Немного нервов прибавил отмененный гол на второй минуте. Жаль, потому что наигрывали такой момент в течение недели: этот розыгрыш прошел, мы забили гол, однако его отменили.

Это придало немного нервозности. Но и дальше у нас было много моментов, и мы смогли забить очень важный гол.

Во втором тайме удалось забить второй мяч – хотелось бы, чтобы это произошло несколько раньше, чтобы мы могли «закрыть» этот матч. Но, в общем, мы очень довольны – как игрой, так и победой.

Металлист 1925 Полтава чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Младен Бартулович
Александр Сильченко Источник: ФК Металлист 1925
