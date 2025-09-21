Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Закрыли дело за 45 минут. Аталанта на выезде разобралась с Торино
Чемпионат Италии
Кремонезе
21.09.2025 16:00 – FT 0 : 0
Парма
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
21 сентября 2025, 17:58 | Обновлено 21 сентября 2025, 18:25
46
0

Закрыли дело за 45 минут. Аталанта на выезде разобралась с Торино

В параллельном матче «Кремонезе» и «Парма» сильнее не нашли

21 сентября 2025, 17:58 | Обновлено 21 сентября 2025, 18:25
46
0
Закрыли дело за 45 минут. Аталанта на выезде разобралась с Торино
Getty Images/Global Images Ukraine

Днем 21 сентября прошли два матча четвёртого тура итальянской Серии А.

«Аталанта» приехала в гости к «Торино» и устроила голевое феерическое шоу в первом тайме. Подопечные Ивана Юрича за стартовые 45 минут реализовали три моменты и ушли на перерыв с комфортным преимуществом.

Второй тайм прошёл более спокойно: «быки» пытались вернуться в игру, но все было напрасно – 3:0 в пользу «Аталанты».

В параллельном матче один из аутсайдеров лиги, «Парма», разошлась миром с «Кремонезе», который не сумел порадовать своих болельщиков дома.

Серия А. 4-й тур, 21 сентября

«Торино» – «Аталанта» – 0:3

Голы: Крстович, 30, 38; Сулемана, 34

«Кремонезе» – «Парма» – 0:0

По теме:
ВИДЕО. Как Супряга впервые за 5 лет забил в УПЛ и сразу покинул поле
ВИДЕО. Как Эпицентр и Кривбасс обменялись голами на старте матча
Эпицентр – Кривбасс. Видео голов и обзор (обновляется)
чемпионат Италии по футболу Серия A Торино Аталанта Кремонезе Парма видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Теннис | 21 сентября 2025, 17:17 0
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей

Финальная часть турнира прошла в Шэньчжэне с 16 по 21 сентября

Арсенал – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 21 сентября 2025, 18:00 2
Арсенал – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Арсенал – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 21 сентября в 18:30 по Киеву

Боксер-чемпион: «Откуда взялся этот украинец? Он лучше Леннокса Льюиса»
Бокс | 21.09.2025, 08:56
Боксер-чемпион: «Откуда взялся этот украинец? Он лучше Леннокса Льюиса»
Боксер-чемпион: «Откуда взялся этот украинец? Он лучше Леннокса Льюиса»
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
Футбол | 20.09.2025, 21:02
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
Кубок Билли Джин Кинг. Определены чемпионки мира по теннису 2025 года
Теннис | 21.09.2025, 15:41
Кубок Билли Джин Кинг. Определены чемпионки мира по теннису 2025 года
Кубок Билли Джин Кинг. Определены чемпионки мира по теннису 2025 года
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ракицкий пригласил в Черноморец экс-одноклубника Месси: «Кучер бы взял»
Ракицкий пригласил в Черноморец экс-одноклубника Месси: «Кучер бы взял»
19.09.2025, 22:44 2
Футбол
Финал ЧМ по легкой атлетике. Все соперницы Магучих и Левченко
Финал ЧМ по легкой атлетике. Все соперницы Магучих и Левченко
20.09.2025, 00:22
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
19.09.2025, 18:40 5
Олимпийские игры
Леннокс Льюис развеял сомнения о слабом месте Усика. Об этом говорил Фьюри
Леннокс Льюис развеял сомнения о слабом месте Усика. Об этом говорил Фьюри
20.09.2025, 02:30 1
Бокс
Marca: Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Marca: Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
20.09.2025, 06:50 53
Футбол
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
21.09.2025, 07:35 2
Бокс
Первый гол Судакова, сухой матч Трубина. Топовый старт Моуриньо с Бенфикой
Первый гол Судакова, сухой матч Трубина. Топовый старт Моуриньо с Бенфикой
20.09.2025, 22:05 12
Футбол
Довбика заставляли бежать за автобусом. Коуч принял жесткое решение
Довбика заставляли бежать за автобусом. Коуч принял жесткое решение
19.09.2025, 19:11 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем