Закрыли дело за 45 минут. Аталанта на выезде разобралась с Торино
В параллельном матче «Кремонезе» и «Парма» сильнее не нашли
Днем 21 сентября прошли два матча четвёртого тура итальянской Серии А.
«Аталанта» приехала в гости к «Торино» и устроила голевое феерическое шоу в первом тайме. Подопечные Ивана Юрича за стартовые 45 минут реализовали три моменты и ушли на перерыв с комфортным преимуществом.
Второй тайм прошёл более спокойно: «быки» пытались вернуться в игру, но все было напрасно – 3:0 в пользу «Аталанты».
В параллельном матче один из аутсайдеров лиги, «Парма», разошлась миром с «Кремонезе», который не сумел порадовать своих болельщиков дома.
Серия А. 4-й тур, 21 сентября
«Торино» – «Аталанта» – 0:3
Голы: Крстович, 30, 38; Сулемана, 34
«Кремонезе» – «Парма» – 0:0
