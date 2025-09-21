Закрыли дело за 45 минут. Аталанта на выезде разобралась с Торино

Днем 21 сентября прошли два матча четвёртого тура итальянской Серии А.

«Аталанта» приехала в гости к «Торино» и устроила голевое феерическое шоу в первом тайме. Подопечные Ивана Юрича за стартовые 45 минут реализовали три моменты и ушли на перерыв с комфортным преимуществом.

Второй тайм прошёл более спокойно: «быки» пытались вернуться в игру, но все было напрасно – 3:0 в пользу «Аталанты».

В параллельном матче один из аутсайдеров лиги, «Парма», разошлась миром с «Кремонезе», который не сумел порадовать своих болельщиков дома.

Серия А. 4-й тур, 21 сентября

«Торино» – «Аталанта» – 0:3

Голы: Крстович, 30, 38; Сулемана, 34

«Кремонезе» – «Парма» – 0:0