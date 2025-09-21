Центральный матч тура между ПСЖ и Марселем отложен. Известна причина

Матч пятого тура чемпионата Франции между клубами «Марсель» и ПСЖ, который должен был состояться 21 сентября, перенесен на другой день.

Поединок на «Велодроме» перенесен из-за дождливой погоды в Марселе, которая может помешать проведению матча Лиги 1.

«Матч перенесен, поскольку возможны сильные осадки с высоким риском городских потоков воды в пределах и вокруг стадиона «Велодром», – пояснил Жорж-Франсуа Леклер.

Перед матчем ПСЖ занимает первое место и имеет максимальное количество очков – 12. А «Марсель» с шестью баллами находится на восьмой позиции.