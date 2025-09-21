Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Центральный матч тура между ПСЖ и Марселем отложен. Известна причина
Франция
21 сентября 2025, 15:45 | Обновлено 21 сентября 2025, 15:47
3205
0

Центральный матч тура между ПСЖ и Марселем отложен. Известна причина

Погодные условия во Франции повлияли на планы

21 сентября 2025, 15:45 | Обновлено 21 сентября 2025, 15:47
3205
0
Центральный матч тура между ПСЖ и Марселем отложен. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine

Матч пятого тура чемпионата Франции между клубами «Марсель» и ПСЖ, который должен был состояться 21 сентября, перенесен на другой день.

Поединок на «Велодроме» перенесен из-за дождливой погоды в Марселе, которая может помешать проведению матча Лиги 1.

«Матч перенесен, поскольку возможны сильные осадки с высоким риском городских потоков воды в пределах и вокруг стадиона «Велодром», – пояснил Жорж-Франсуа Леклер.

Перед матчем ПСЖ занимает первое место и имеет максимальное количество очков – 12. А «Марсель» с шестью баллами находится на восьмой позиции.

По теме:
Матч Марсель – ПСЖ пройдет во время вручения ЗМ-2025? Что говорит регламент
Марсель – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Марсель – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марсель Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ Илья Забарный Марсель - ПСЖ
Андрей Витренко Источник: L'Equipe
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

БЕЛЛЬЮ: «Знаете, что бы произошло, если бы Усик дрался с Майком Тайсоном?»
Бокс | 21 сентября 2025, 00:08 0
БЕЛЛЬЮ: «Знаете, что бы произошло, если бы Усик дрался с Майком Тайсоном?»
БЕЛЛЬЮ: «Знаете, что бы произошло, если бы Усик дрался с Майком Тайсоном?»

Британец считает, что победа была бы за украинцем

Украинский защитник получил травму в матче чемпионата. Тренер подтвердил
Футбол | 21 сентября 2025, 15:57 0
Украинский защитник получил травму в матче чемпионата. Тренер подтвердил
Украинский защитник получил травму в матче чемпионата. Тренер подтвердил

Арсений Батагов не смог доиграть поединок против клуба «Газиантеп»

ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
Футбол | 20.09.2025, 21:02
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
По голу в каждом из таймов. Металлист 1925 уверенно обыграл СК Полтава
Футбол | 21.09.2025, 15:01
По голу в каждом из таймов. Металлист 1925 уверенно обыграл СК Полтава
По голу в каждом из таймов. Металлист 1925 уверенно обыграл СК Полтава
Известны оценки Судакова и Трубина за феерический матч Бенфики в Португалии
Футбол | 20.09.2025, 23:32
Известны оценки Судакова и Трубина за феерический матч Бенфики в Португалии
Известны оценки Судакова и Трубина за феерический матч Бенфики в Португалии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Боксер-чемпион: «Откуда взялся этот украинец? Он лучше Леннокса Льюиса»
Боксер-чемпион: «Откуда взялся этот украинец? Он лучше Леннокса Льюиса»
21.09.2025, 08:56 1
Бокс
Финал ЧМ по легкой атлетике. Все соперницы Магучих и Левченко
Финал ЧМ по легкой атлетике. Все соперницы Магучих и Левченко
20.09.2025, 00:22
Другие виды
Marca: Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Marca: Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
20.09.2025, 06:50 53
Футбол
Микель АРТЕТА: «Игроков с таким талантом не было у нас в команде»
Микель АРТЕТА: «Игроков с таким талантом не было у нас в команде»
19.09.2025, 19:59 1
Футбол
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
20.09.2025, 07:52 2
Футбол
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
20.09.2025, 12:19
Теннис
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
21.09.2025, 07:35 1
Бокс
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
20.09.2025, 07:32 40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем