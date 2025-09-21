Один из худших. Известна оценка Довбика за матч против Лацио

В воскресенье, 21 сентября, состоялся матч 4-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Лацио» и «Рома».

Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олимпико». Минимальную победу со счетом 1:0 одержала команда номинальных гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский нападающий «волков» Артем Довбик начал матч на скамейке запасных и вышел на поле только на 66-й минуте. Портал WhoScored оценил его действия в 6,1 балла, что является одной из худших оценок среди футболистов обеих команд.

Лучшим игроком встречи признали вратаря «Лацио» Ивана Проведеля.