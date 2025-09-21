Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Один из худших. Известна оценка Довбика за матч против Лацио
Италия
21 сентября 2025, 17:48 |
587
0

Один из худших. Известна оценка Довбика за матч против Лацио

Артем вышел на поле на 66-й минуте

21 сентября 2025, 17:48 |
587
0
Один из худших. Известна оценка Довбика за матч против Лацио
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 21 сентября, состоялся матч 4-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Лацио» и «Рома».

Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олимпико». Минимальную победу со счетом 1:0 одержала команда номинальных гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский нападающий «волков» Артем Довбик начал матч на скамейке запасных и вышел на поле только на 66-й минуте. Портал WhoScored оценил его действия в 6,1 балла, что является одной из худших оценок среди футболистов обеих команд.

Лучшим игроком встречи признали вратаря «Лацио» Ивана Проведеля.

По теме:
Закрыли дело за 45 минут. Аталанта на выезде разобралась с Торино
Лацио – Рома – 0:1. Римское дерби. Видео гола и обзор
Страстный Рим и шанс Довбика: Рома обыграла Лацио в Дерби делла Капитале
Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Лоренцо Пеллегрини Лацио Лацио - Рома оценки WhoScored Иван Проведель
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику
Футбол | 21 сентября 2025, 08:03 4
ФОТО. Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику
ФОТО. Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику

Георгий опубликовал пост в Instagram

Арсенал – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 21 сентября 2025, 18:00 2
Арсенал – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Арсенал – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 21 сентября в 18:30 по Киеву

ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
Футбол | 20.09.2025, 21:02
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
Полтава – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 21.09.2025, 11:00
Полтава – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Полтава – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
Бокс | 21.09.2025, 07:35
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс Льюис развеял сомнения о слабом месте Усика. Об этом говорил Фьюри
Леннокс Льюис развеял сомнения о слабом месте Усика. Об этом говорил Фьюри
20.09.2025, 02:30 1
Бокс
КАНТОНА: «ФИФА и УЕФА отстранили россию, а их – нет. Двойные стандарты?»
КАНТОНА: «ФИФА и УЕФА отстранили россию, а их – нет. Двойные стандарты?»
20.09.2025, 04:40 6
Футбол
Marca: Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Marca: Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
20.09.2025, 06:50 53
Футбол
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
20.09.2025, 07:32 40
Футбол
Финал ЧМ по легкой атлетике. Все соперницы Магучих и Левченко
Финал ЧМ по легкой атлетике. Все соперницы Магучих и Левченко
20.09.2025, 00:22
Другие виды
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
20.09.2025, 18:10 19
Футбол
Звезда Реала обратился к Алонсо: «Хватит, я отказываюсь там играть»
Звезда Реала обратился к Алонсо: «Хватит, я отказываюсь там играть»
20.09.2025, 03:44
Футбол
Боксер-чемпион: «Откуда взялся этот украинец? Он лучше Леннокса Льюиса»
Боксер-чемпион: «Откуда взялся этот украинец? Он лучше Леннокса Льюиса»
21.09.2025, 08:56 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем