Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дьокереш будет иметь шанс повторить достижение Ляказетта 2017 года
Англия
21 сентября 2025, 16:32 | Обновлено 21 сентября 2025, 16:49
Дьокереш будет иметь шанс повторить достижение Ляказетта 2017 года

«Манчестер Сити» попытается прервать неудачную статистику матчей АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

В матче пятого тура АПЛ на «Эмирейтс Стедиум» «Арсенал» сегодня сыграет с «Манчестер Сити».

Матчу команд «большой шестерки» предшествует ряд интересных фактов об обеих командах.

Виктор Дьокереш забил три гола в домашних матчах «Арсенала» на «Эмирейтс Стадиум», нанеся три удара в створ ворот соперников.

Если шведскому форварду удастся забить сегодня гол в матче против «Манчестер Сити», он станет лишь вторым игроком «Арсенала», который отличится голами в первых трех домашних матчах АПЛ, после Александра Ляказетта в 2017 году.

«Манчестер Сити» проиграл 5 из последних 7 матчей АПЛ после поединка еврокубка в середине недели.

Эрлинг Холанд имеет почти на 100 забитых голов больше, чем имеет Виктор Дьокереш за всю свою карьеру, при этом сыграв меньшее количество матчей:

  • Эрлинг Холанд: 383 матча, 315 голов, 63 ассиста
  • Виктор Дьокереш: 428 матчей, 218 голов, 72 ассиста
Чемпионские амбиции. Ливерпуль в пятый раз начал чемпионат с серии побед
Салах на Энфилде в среднем совершает одно голевое действие за матч АПЛ
Ночной кошмар Дэвида. Мойес побил антирекорд АПЛ в игре против Ливерпуля
Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Арсенал - Манчестер Сити статистика Виктор Дьекереш Александр Ляказетт Эрлинг Холанд
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
