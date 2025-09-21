Дьокереш будет иметь шанс повторить достижение Ляказетта 2017 года
«Манчестер Сити» попытается прервать неудачную статистику матчей АПЛ
В матче пятого тура АПЛ на «Эмирейтс Стедиум» «Арсенал» сегодня сыграет с «Манчестер Сити».
Матчу команд «большой шестерки» предшествует ряд интересных фактов об обеих командах.
Виктор Дьокереш забил три гола в домашних матчах «Арсенала» на «Эмирейтс Стадиум», нанеся три удара в створ ворот соперников.
Если шведскому форварду удастся забить сегодня гол в матче против «Манчестер Сити», он станет лишь вторым игроком «Арсенала», который отличится голами в первых трех домашних матчах АПЛ, после Александра Ляказетта в 2017 году.
«Манчестер Сити» проиграл 5 из последних 7 матчей АПЛ после поединка еврокубка в середине недели.
Эрлинг Холанд имеет почти на 100 забитых голов больше, чем имеет Виктор Дьокереш за всю свою карьеру, при этом сыграв меньшее количество матчей:
- Эрлинг Холанд: 383 матча, 315 голов, 63 ассиста
- Виктор Дьокереш: 428 матчей, 218 голов, 72 ассиста
Viktor Gyökeres has scored three goals from three shots on target at the Emirates this season.— Squawka (@Squawka) September 21, 2025
If he hits the back of the net against Man City, he will become just the second Arsenal player to score in his first three PL home games after Alexandre Lacazette in 2017. ⚽#ARSMCI… pic.twitter.com/lTBM5o6Ntt
European hangover 🤕— LiveScore (@livescore) September 21, 2025
Man City have lost 5 of their last 7 league games after midweek European fixture 👀❌ pic.twitter.com/Lfa3JgACvz
DID YOU KNOW? 🤯 Erling Haaland has nearly 100 more career goals than Viktor Gyökeres… in fewer games! 🤖🇳🇴— Man City Fever (@mancityfever94) September 20, 2025
It's not even a debate. pic.twitter.com/44eYWrvqhj
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Американец не хочет выходить на ринг против Джарона Энниса
Встреча должна была состояться в воскресенье, но из-за погодных условий была перенесена