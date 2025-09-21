Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ITF
ФОТО. Украинки дошли до финала турнира во Франции, выиграв всего один матч

Скляр и Фирман стали финалистками соревнований ITF W15 в Ножан-сюр-Марн

Instagram

Украинские теннисистки Анастасия Фирман и Полина Скляр сыграли в финале парного турнира ITF W15 во французском городе Ножан-сюр-Марн.

В решающем поединке 18-летняя Анастасия и 14-летняя Полина, которые были посеяны под третьим номером, в двух сетах потерпели поражение тандему Люси Нгуен (Франция) / Ксения Ерш.

ITF W15 Ножан-сюр-Марн. Пары. Грунт. Финал

Анастасия Фирман (Украина) / Полина Скляр (Украина) [3] – Люси Нгуен (Франция) / Ксения Ерш [4] – 0:6, 4:6

Интересно, что Фирман и Скляр до финала выиграли всего один матч. Благодаря посеву они стартовали с четвертьфинала, где одолели дуэт Анастасия Мозгалева / Ингрид Войчинакова, а в полуфинале пара Осеан Бабель / Мари Меттал отказалась от борьбы с украинками.

Фирман провела 10-й парный финал на турнирах ITF. В 2025 году у Анастасии семь решающих поединков и семь поражений. Всего на ее счету два парных трофея за карьеру. Для Полины это был дебютный финал парного разряда в карьере.

В одиночном разряде в Ножан-сюр-Марн и Фирман, и Скляр вылетели во втором круге.

