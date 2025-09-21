Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полтава – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Полтава
21.09.2025 13:00 - : -
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
21 сентября 2025, 11:17 | Обновлено 21 сентября 2025, 11:18
45
0

Полтава – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 6-го тура УПЛ состоится 21 сентября в 13:00

21 сентября 2025, 11:17 | Обновлено 21 сентября 2025, 11:18
45
0
Полтава – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 21 сентября, в 13:00 состоится матч 6-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Полтава» и «Металлист 1925».

Команды встретятся на стадионе Зирка в Кропивницком.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Олег Когут из Тернополя.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Полтава – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Полтава – Металлист 1925
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Полтава – Металлист 1925. Стали известны стартовые составы
Чернигов и Металлист назвали стартовые составы на матч 7-го тура
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полтава – Металлист 1925
Полтава Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу смотреть онлайн
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
Футбол | 20 сентября 2025, 18:10 18
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ

У игрока не получилось выбить мяч подальше

Известны оценки Судакова и Трубина за феерический матч Бенфики в Португалии
Футбол | 20 сентября 2025, 23:32 0
Известны оценки Судакова и Трубина за феерический матч Бенфики в Португалии
Известны оценки Судакова и Трубина за феерический матч Бенфики в Португалии

«Орлы» разгромили AVS со счетом 3:0

Владимир ШАРАН: «На посту наставника сборной вижу только Реброва»
Футбол | 21.09.2025, 09:21
Владимир ШАРАН: «На посту наставника сборной вижу только Реброва»
Владимир ШАРАН: «На посту наставника сборной вижу только Реброва»
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
Бокс | 21.09.2025, 07:35
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
Лацио – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 21.09.2025, 11:36
Лацио – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Лацио – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
КРАВЕЦ: «Динамо у меня и Хачериди требовало деньги. Это меня добило»
КРАВЕЦ: «Динамо у меня и Хачериди требовало деньги. Это меня добило»
19.09.2025, 10:28 56
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
19.09.2025, 18:40 5
Олимпийские игры
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
19.09.2025, 15:32
Футбол
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
20.09.2025, 21:02 22
Футбол
ВИДЕО. Торт и дорогая машина. Магучих показала, как празднует день рождения
ВИДЕО. Торт и дорогая машина. Магучих показала, как празднует день рождения
19.09.2025, 19:59 1
Другие виды
Marca: Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Marca: Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
20.09.2025, 06:50 52
Футбол
Леннокс Льюис развеял сомнения о слабом месте Усика. Об этом говорил Фьюри
Леннокс Льюис развеял сомнения о слабом месте Усика. Об этом говорил Фьюри
20.09.2025, 02:30 1
Бокс
Микель АРТЕТА: «Игроков с таким талантом не было у нас в команде»
Микель АРТЕТА: «Игроков с таким талантом не было у нас в команде»
19.09.2025, 19:59 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем