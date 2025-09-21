Алиев отреагировал на попытку побега Рудько за границу: «Не смешно»
Александр не понимает бывшего голкипера Динамо и Шахтера
Бывший вратарь киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» Артур Рудько вляпался в скандал. 33-летний бывший вратарь молодежной сборной Украины был задержан при попытке незаконного пересечения границы.
На эту ситуацию отреагировал известный украинский футболист Александр Алиев, в свое время служивший в ВСУ, подколов бывшего голкипера ряда украинских клубов.
«Что сказать? Ну ничего. Нет контракта, сейчас подпишет новый контракт. Так, у него с Динамо, Шахтером, теперь подпишет самый долгожданный контракт с ВСУ.
Ничего. Ну, я же говорил, вратари – это… мне, конечно… не в том дело, что не смешно. Ну, честь своей страны нужно защищать, а не бежать из страны», – сказал Алиев.
Ранее Милевский лаконично отреагировал на попытку побега Рудько за границу
