Алиев отреагировал на попытку побега Рудько за границу: «Не смешно»

Бывший вратарь киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» Артур Рудько вляпался в скандал. 33-летний бывший вратарь молодежной сборной Украины был задержан при попытке незаконного пересечения границы.

На эту ситуацию отреагировал известный украинский футболист Александр Алиев, в свое время служивший в ВСУ, подколов бывшего голкипера ряда украинских клубов.

«Что сказать? Ну ничего. Нет контракта, сейчас подпишет новый контракт. Так, у него с Динамо, Шахтером, теперь подпишет самый долгожданный контракт с ВСУ.

Ничего. Ну, я же говорил, вратари – это… мне, конечно… не в том дело, что не смешно. Ну, честь своей страны нужно защищать, а не бежать из страны», – сказал Алиев.

