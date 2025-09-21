Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шаран пояснил, почему не стоит увольнять Реброва: «Он мой друг»
Сборная УКРАИНЫ
21 сентября 2025, 08:34 | Обновлено 21 сентября 2025, 08:49
Шаран пояснил, почему не стоит увольнять Реброва: «Он мой друг»

Специалист считает, что проблема не в главном тренере национальной команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Известный украинский тренер Владимир Шаран, эксклюзивно для Sport.ua, объяснил, почему не стоит увольнять Сергей Реброва с должности главного тренера национальной сборной Украины.

- Владимир Богданович, нужна ли сейчас смена главного тренера в сборной Украины?

– Нет. Пусть человек доведет свое дело до конца. Он этот путь начинал, пусть и заканчивает отборочный турнир. А уже после окончания этих соревнований, думаю, и будет принято решение о его дальнейшей судьбе. Практически уверен, что если сборная не выйдет на чемпионат мира, то тренер будет уволен.

– Если предположить, что сейчас должность главного тренера сборной Украины вакантна. Какие кандидатуры вы видите в этой должности?

– Я не вижу никаких кандидатур. Я вижу только Сергея Реброва. Если у сборной Украины не будет главного тренера, тогда я выскажу свое мнение по этому вопросу. Сейчас я не хочу называть фамилию наших великих тренеров.

Ребров – мой друг, и я не буду обсуждать эту тему. У национальной команды есть наставник, думаю, в этом вопросе можно поставить точку. Это все равно, что позвонить по телефону Реброву или Леоненко и спросить, кто будет вместо Шарана, который в то время работает с определенной командой.

Если руководство УАФ не уволило тренера после Евро, а затем после Лиги наций и доверило специалисту работать дальше, пусть наставник доведет дело до конца. Ребров либо опозорится, либо будет на коне. Это мы узнаем только после окончания отборочного турнира, – сказал Шаран.

Сергей Ребров сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу Владимир Шаран
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
DaVinci
Хоч би перекладачем користуватися навчились
Ответить
+2
COBA
Чому заголовок собачою?
Ответить
+1
Перший Серед Рівних
Хоч заголовок трохи і вирваний із контексту, але я підтримую таке виривання, тому що воно насправді відображає суть.
Ответить
0
Перець
В нього друзів до 2100 року
Ответить
0
