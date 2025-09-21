ВИДЕО. Девушка Хуммельса впечатлила эротической фотосессией
Никола Каванис – одна из самых горячих моделей мира
Никола Каванис, девушка бывшего футболиста Матса Хуммельса, вновь поразила сеть откровенной фотосессией.
Ее называют одной из самых сексуальных моделей Германии за сочетание красоты, дерзости и умения превращать каждый кадр в искусство.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Новое горячее видео, где брюнетка заливает себя водой и флиртует с камерой, вызвало бурю эмоций у более чем 2 миллионов подписчиков в Instagram.
Хуммельс завершил карьеру после долгих лет на высшем уровне. Ранее он был женат на Кэти Фишер, но в 2022 году пара развелась.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Аргентинец продлит контракт с «Интер Майами»
Михаил загорелся желанием стать олимпийским спринтером