Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Девушка Хуммельса впечатлила эротической фотосессией
Другие новости
21 сентября 2025, 02:34 |
126
0

ВИДЕО. Девушка Хуммельса впечатлила эротической фотосессией

Никола Каванис – одна из самых горячих моделей мира

21 сентября 2025, 02:34 |
126
0
ВИДЕО. Девушка Хуммельса впечатлила эротической фотосессией
Instagram. Никола Каванис

Никола Каванис, девушка бывшего футболиста Матса Хуммельса, вновь поразила сеть откровенной фотосессией.

Ее называют одной из самых сексуальных моделей Германии за сочетание красоты, дерзости и умения превращать каждый кадр в искусство.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Новое горячее видео, где брюнетка заливает себя водой и флиртует с камерой, вызвало бурю эмоций у более чем 2 миллионов подписчиков в Instagram.

Хуммельс завершил карьеру после долгих лет на высшем уровне. Ранее он был женат на Кэти Фишер, но в 2022 году пара развелась.

По теме:
ФОТО. Украинская спортсменка удивила новым стилем. Топ
ФОТО. Красавица! Жена Ротаня впечатлила своим внешним видом
ФОТО. Жена футболиста Шахтера влюбила в себя новым образом
видео видео-реклама Матс Хуммельс девушки lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
Футбол | 20 сентября 2025, 07:52 2
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году

Аргентинец продлит контракт с «Интер Майами»

Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Футбол | 20 сентября 2025, 06:50 53
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду

Михаил загорелся желанием стать олимпийским спринтером

Руслан КОСТЫШИН: «Матч с Вересом? Тут мучились и Динамо, и Шахтер»
Футбол | 21.09.2025, 01:37
Руслан КОСТЫШИН: «Матч с Вересом? Тут мучились и Динамо, и Шахтер»
Руслан КОСТЫШИН: «Матч с Вересом? Тут мучились и Динамо, и Шахтер»
Пушка Милитао и гол Мбаппе. Пятая победа: Реал без Лунина одолел Эспаньол
Футбол | 20.09.2025, 19:15
Пушка Милитао и гол Мбаппе. Пятая победа: Реал без Лунина одолел Эспаньол
Пушка Милитао и гол Мбаппе. Пятая победа: Реал без Лунина одолел Эспаньол
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 20.09.2025, 12:19
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
20.09.2025, 07:32 38
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
19.09.2025, 18:40 5
Олимпийские игры
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
19.09.2025, 07:36 4
Футбол
КРАВЕЦ: «Динамо у меня и Хачериди требовало деньги. Это меня добило»
КРАВЕЦ: «Динамо у меня и Хачериди требовало деньги. Это меня добило»
19.09.2025, 10:28 56
Футбол
ВИДЕО. Риццоли оценил решение остановить атаку на ворота Динамо на 90+3-й
ВИДЕО. Риццоли оценил решение остановить атаку на ворота Динамо на 90+3-й
19.09.2025, 03:21 8
Футбол
ХИРН: «Сейчас это самый большой бой в боксе, который можно сделать»
ХИРН: «Сейчас это самый большой бой в боксе, который можно сделать»
20.09.2025, 04:21
Бокс
Финал ЧМ по легкой атлетике. Все соперницы Магучих и Левченко
Финал ЧМ по легкой атлетике. Все соперницы Магучих и Левченко
20.09.2025, 00:22
Другие виды
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
19.09.2025, 08:30 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем