ВИДЕО. Девушка Хуммельса впечатлила эротической фотосессией

Никола Каванис, девушка бывшего футболиста Матса Хуммельса, вновь поразила сеть откровенной фотосессией.

Ее называют одной из самых сексуальных моделей Германии за сочетание красоты, дерзости и умения превращать каждый кадр в искусство.

Новое горячее видео, где брюнетка заливает себя водой и флиртует с камерой, вызвало бурю эмоций у более чем 2 миллионов подписчиков в Instagram.

Хуммельс завершил карьеру после долгих лет на высшем уровне. Ранее он был женат на Кэти Фишер, но в 2022 году пара развелась.