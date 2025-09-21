ФОТО. Жена звезды сборной Украины показала роскошную грудь. Огонь

Романа Цыганкова, жена футболиста «Жироны» и сборной Украины Виктора Цыганкова, порадовала подписчиков новым ярким фото.

Бывшая студентка Университета Кента в США сейчас уделяет время их сыну, пока Виктор играет за клуб.

Недавно Романа выложила горячее селфи в джинсах и расстегнутой рубашке, показав отличную форму и вызвав волну восторга у фанатов.

Напомним, в 2022 году Цыганков женился, а год спустя у пары родился сын Леон.