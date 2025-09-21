Голкипер Челси установил антирекорд клуба в матче против Манчестер Юнайтед
Санчес получил красную карточку на 5-й минуте матча
В матче пятого тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» дома победил «Челси» со счетом 2:1.
Уже на 5-й минуте матча был удален с поля голкипер «Челси» Роберт Санчес.
Санчес стал первым вратарем «Челси», начиная с апреля 2016 года (Тибо Куртуа против «Манчестер Сити»), который получил красную карточку в матче АПЛ.
Удаление Санчеса стало самым быстрым в истории «Челси» в матчах АПЛ, а также третьим самым быстрым среди голкиперов в истории Премьер-Лиги.
Всего за «пенсионеров» в английском чемпионате Роберт провел 53 поединка, 16 раз сыграл «на ноль» и пропустил 62 гола.
Robert Sanchez is the first Chelsea GK to be sent off in a Premier League game since Thibaut Courtois against Man City in April 2016. 🟥 https://t.co/12eIYbwh7d— Squawka (@Squawka) September 20, 2025
5 - Robert Sánchez's fifth minute red card was Chelsea's earliest ever in a Premier League game, and the third earliest in the competition for a goalkeeper. Dirty. pic.twitter.com/at8PiTy9zK— OptaJoe (@OptaJoe) September 20, 2025
