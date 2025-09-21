Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
21 сентября 2025, 00:49 |
Голкипер Челси установил антирекорд клуба в матче против Манчестер Юнайтед

Санчес получил красную карточку на 5-й минуте матча

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Санчес

В матче пятого тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» дома победил «Челси» со счетом 2:1.

Уже на 5-й минуте матча был удален с поля голкипер «Челси» Роберт Санчес.

Санчес стал первым вратарем «Челси», начиная с апреля 2016 года (Тибо Куртуа против «Манчестер Сити»), который получил красную карточку в матче АПЛ.

Удаление Санчеса стало самым быстрым в истории «Челси» в матчах АПЛ, а также третьим самым быстрым среди голкиперов в истории Премьер-Лиги.

Всего за «пенсионеров» в английском чемпионате Роберт провел 53 поединка, 16 раз сыграл «на ноль» и пропустил 62 гола.

Роберт Санчес
