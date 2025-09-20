Андрей ЛОМНИЦКИЙ: «Мы настраиваемся только на победу»

В поединке пятого тура УПЛ «Оболонь» сыграла вничью с киевским «Динамо». Следующим соперником «Оболони» станут львовские «Карпаты». Игрок «Оболони» Андрей Ломницкий поделился воспоминаниями о поединке с чемпионом Украины и рассказал о мотивации на матч с «Карпатами».

– Андрей, недавно вы сыграли против киевского «Динамо». Какие впечатления остались от этого матча и что больше всего запомнилось?

– В первую очередь, с таким соперником интересно играть. Все-таки действующий чемпион Украины, хорошая команда. Чтобы получить такой результат, важно, чтобы команда была настроена. У нас было хорошее настроение, и мы не проиграли борьбу, что, я думаю, помогло нам в матче.

– Можно ли сказать, что игроки «Динамо» – самые звездные соперники, против которых вам приходилось выходить на поле в своей карьере?

– Наверное, да. С таким соперником я не играл раньше, и, конечно, это одни из самых сложных соперников в карьере. Но я доволен игрой – главное, что взяли очки для своей команды, и, в общем, результат устраивает коллектив.

– Уже совсем скоро «Оболонь» сыграет с вашим бывшим клубом – львовскими «Карпатами». Какие эмоции вызывает предстоящее противостояние и как вы настраиваетесь на этот матч?

– Мотивации здесь даже говорить не нужно – это бывший клуб. У таких игр мотивация всегда больше для футболистов. Мы настраиваемся только на победу и планируем показать отличный поединок.