Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известны оценки Судакова и Трубина за феерический матч Бенфики в Португалии
Португалия
20 сентября 2025, 23:32 |
753
0

Известны оценки Судакова и Трубина за феерический матч Бенфики в Португалии

«Орлы» разгромили AVS со счетом 3:0

20 сентября 2025, 23:32 |
753
0
Известны оценки Судакова и Трубина за феерический матч Бенфики в Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

20 сентября прошел матч 6-го тура чемпионата Португалии 2025/26 между командами AVS и Бенфика.

Поединок прошел на стадионе Авеш в городе Вила-даз-Авеш. Клуб из Лиссабона победил со счетом 3:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе гостей сыграли два украинца. Анатолий Трубин отыграл на ноль, а Георгию Судакову удалось забить свой первый гол за новый клуб, украинский хавбек отличился голом на 45+3-й минуте.

По завершении матча Судаков получил оценку 7,9 баллов, а Трубин – 6,9.

Самую высокую оценку в матче получил Николас Отаменди – 8,9 баллов и был назван героем матча.

По теме:
AVS – Бенфика – 0:3. Как Судаков на глазах у Моуриньо забил. Видео голов
Порту в седьмой раз в истории стартовал с 6 побед в чемпионате Португалии
Анатолий Трубин провел очередной сухой матч за Бенфику
Бенфика чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин Георгий Судаков AVS оценки
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КАНТОНА: «ФИФА и УЕФА отстранили россию, а их – нет. Двойные стандарты?»
Футбол | 20 сентября 2025, 04:40 4
КАНТОНА: «ФИФА и УЕФА отстранили россию, а их – нет. Двойные стандарты?»
КАНТОНА: «ФИФА и УЕФА отстранили россию, а их – нет. Двойные стандарты?»

Легенда «МЮ» не понимает, почему Израиль не отстранен от международных соревнований

Артем КРАВЕЦ: «Луческу вообще было не интересно, что там происходит»
Футбол | 20 сентября 2025, 19:48 6
Артем КРАВЕЦ: «Луческу вообще было не интересно, что там происходит»
Артем КРАВЕЦ: «Луческу вообще было не интересно, что там происходит»

Бывший футболист сравнил Шовковского и румынского специалиста

ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
Футбол | 20.09.2025, 18:10
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
Александр Шовковский выбрал победителя Золотого мяча 2025
Футбол | 20.09.2025, 23:08
Александр Шовковский выбрал победителя Золотого мяча 2025
Александр Шовковский выбрал победителя Золотого мяча 2025
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Футбол | 20.09.2025, 06:50
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Рой ДЖОНС: «Никто не превзойдет его достижения. Заканчивай уже с боксом»
Рой ДЖОНС: «Никто не превзойдет его достижения. Заканчивай уже с боксом»
19.09.2025, 02:50 2
Бокс
Довбика заставляли бежать за автобусом. Коуч принял жесткое решение
Довбика заставляли бежать за автобусом. Коуч принял жесткое решение
19.09.2025, 19:11 3
Футбол
ХИРН: «Сейчас это самый большой бой в боксе, который можно сделать»
ХИРН: «Сейчас это самый большой бой в боксе, который можно сделать»
20.09.2025, 04:21
Бокс
Финал ЧМ по легкой атлетике. Все соперницы Магучих и Левченко
Финал ЧМ по легкой атлетике. Все соперницы Магучих и Левченко
20.09.2025, 00:22
Другие виды
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
19.09.2025, 08:30 5
Футбол
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
20.09.2025, 07:32 38
Футбол
КРАВЕЦ: «Динамо у меня и Хачериди требовало деньги. Это меня добило»
КРАВЕЦ: «Динамо у меня и Хачериди требовало деньги. Это меня добило»
19.09.2025, 10:28 56
Футбол
ВИДЕО. Риццоли оценил решение остановить атаку на ворота Динамо на 90+3-й
ВИДЕО. Риццоли оценил решение остановить атаку на ворота Динамо на 90+3-й
19.09.2025, 03:21 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем