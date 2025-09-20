Известны оценки Судакова и Трубина за феерический матч Бенфики в Португалии
«Орлы» разгромили AVS со счетом 3:0
20 сентября прошел матч 6-го тура чемпионата Португалии 2025/26 между командами AVS и Бенфика.
Поединок прошел на стадионе Авеш в городе Вила-даз-Авеш. Клуб из Лиссабона победил со счетом 3:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В стартовом составе гостей сыграли два украинца. Анатолий Трубин отыграл на ноль, а Георгию Судакову удалось забить свой первый гол за новый клуб, украинский хавбек отличился голом на 45+3-й минуте.
По завершении матча Судаков получил оценку 7,9 баллов, а Трубин – 6,9.
Самую высокую оценку в матче получил Николас Отаменди – 8,9 баллов и был назван героем матча.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легенда «МЮ» не понимает, почему Израиль не отстранен от международных соревнований
Бывший футболист сравнил Шовковского и румынского специалиста