20 сентября проходит матч пятого тура АПЛ 2025/26 между командами Манчестер Юнайтед и Челси.

Коллективы играют на стадионе Олд Траффорд. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

На 4-й минуте голкипер пенсионеров Роберт Санчес сфолил на Бриане Мбемо за пределами штрафной площади и рефери показал ему прямую красную карточку.

Пенсионеры остались в меньшинстве уже на старте поединка. Энцо Мареска сразу же сделал две замены, убрав атакующих игроков Эстевао и Педру Нету, и выпустив вратаря Филипа Йоргенсена и защитника Тосина Адарабиойо.

❗️ ВИДЕО. Голкипер Челси получил красную на 4-й минуте матча с Ман Юнайтед