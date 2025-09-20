ВИДЕО. Голкипер Челси получил красную на 4-й минуте матча с Ман Юнайтед
Роберт Санчес оставил пенсионеров в меньшинстве из-за фола на Мбемо
20 сентября проходит матч пятого тура АПЛ 2025/26 между командами Манчестер Юнайтед и Челси.
Коллективы играют на стадионе Олд Траффорд. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.
На 4-й минуте голкипер пенсионеров Роберт Санчес сфолил на Бриане Мбемо за пределами штрафной площади и рефери показал ему прямую красную карточку.
Пенсионеры остались в меньшинстве уже на старте поединка. Энцо Мареска сразу же сделал две замены, убрав атакующих игроков Эстевао и Педру Нету, и выпустив вратаря Филипа Йоргенсена и защитника Тосина Адарабиойо.
❗️ ВИДЕО. Голкипер Челси получил красную на 4-й минуте матча с Ман Юнайтед
