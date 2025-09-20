Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Голкипер Челси получил красную на 4-й минуте матча с Ман Юнайтед
Англия
20 сентября 2025, 19:45 | Обновлено 20 сентября 2025, 20:00
Роберт Санчес оставил пенсионеров в меньшинстве из-за фола на Мбемо

Getty Images/Global Images Ukraine

20 сентября проходит матч пятого тура АПЛ 2025/26 между командами Манчестер Юнайтед и Челси.

Коллективы играют на стадионе Олд Траффорд. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 4-й минуте голкипер пенсионеров Роберт Санчес сфолил на Бриане Мбемо за пределами штрафной площади и рефери показал ему прямую красную карточку.

Пенсионеры остались в меньшинстве уже на старте поединка. Энцо Мареска сразу же сделал две замены, убрав атакующих игроков Эстевао и Педру Нету, и выпустив вратаря Филипа Йоргенсена и защитника Тосина Адарабиойо.

По теме:
Манчестер Юнайтед – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Шанс для Челси? Судья удалил Каземиро, у команд теперь по 10 игроков
ВИДЕО. Как Каземиро сделал счет 2:0 в пользу Ман Юнайтед в матче с Челси
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
