ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
20 сентября 2025, 17:37 | Обновлено 20 сентября 2025, 17:40
У игрока не получилось выбить мяч подальше

На 20-й минуте матча АПЛ между Бернли и Ноттингем Форест хозяева сравняли счет (1:1) после ошибки украинского новичка Лесников Александра Зинченко.

Игрок, пытаясь выбить мяч, случайно закатил его в свои ворота.

При этом не факт, что гол запишут как автогол, потому что мяч все равно, скорее всего, залетел бы в сетку.

Официальный сайт АПЛ на этот момент отметил гол как мяч игрока Бернли. Это же касается статистических ресурсов типа Livescore.

Александр Зинченко Ноттингем Форест Бернли Английская Премьер-лига фото
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
cаша зардунов
Метит в бомбардиры.
Ответить
+1
Alex Suz
Талант!
Ответить
+1
Павло
Ну, вітаємо з почином 
Ответить
+1
Lucky_Loser
з починон )
Ответить
+1
Slunkoo
Zinchenko dno dovbyk lavocnik.yaremchuk lavocnik zabarniy lavocnik mudrik narkoman tsygankov vanat v komandi 2 diviziona odin sudakov norm vot i sbirna dno
Ответить
0
contr
В Ліверпуль рахіта або в Барселону за 100 мільйонів ☝️
Ответить
0
Dimonchik
Уфинец наконец-то  понял, что голы надо забивать, но в свои ворота это делать намного легче)))
Ответить
0
Перець
Там свій румун
Ответить
0
Dimonchik
Хотя, на сайте статистики Энтони в свои забил, уфинец не при делах
Ответить
-1
