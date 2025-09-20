ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ

На 20-й минуте матча АПЛ между Бернли и Ноттингем Форест хозяева сравняли счет (1:1) после ошибки украинского новичка Лесников Александра Зинченко.

Игрок, пытаясь выбить мяч, случайно закатил его в свои ворота.

При этом не факт, что гол запишут как автогол, потому что мяч все равно, скорее всего, залетел бы в сетку.

Официальный сайт АПЛ на этот момент отметил гол как мяч игрока Бернли. Это же касается статистических ресурсов типа Livescore.