ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
У игрока не получилось выбить мяч подальше
На 20-й минуте матча АПЛ между Бернли и Ноттингем Форест хозяева сравняли счет (1:1) после ошибки украинского новичка Лесников Александра Зинченко.
Игрок, пытаясь выбить мяч, случайно закатил его в свои ворота.
При этом не факт, что гол запишут как автогол, потому что мяч все равно, скорее всего, залетел бы в сетку.
Официальный сайт АПЛ на этот момент отметил гол как мяч игрока Бернли. Это же касается статистических ресурсов типа Livescore.
Метит в бомбардиры.
Талант!
Ну, вітаємо з почином
з починон )
Zinchenko dno dovbyk lavocnik.yaremchuk lavocnik zabarniy lavocnik mudrik narkoman tsygankov vanat v komandi 2 diviziona odin sudakov norm vot i sbirna dno
В Ліверпуль рахіта або в Барселону за 100 мільйонів ☝️
Уфинец наконец-то понял, что голы надо забивать, но в свои ворота это делать намного легче)))
Там свій румун
Хотя, на сайте статистики Энтони в свои забил, уфинец не при делах
