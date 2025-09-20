Игорь БЕЛАНОВ: «Должен признать, что в Украине есть и клубы, которые...»

Легендарный украинский футболист Игорь Беланов рассказал, как работает украинский футбол во время войны. Футболист упомянул Игоря Суркиса и Рината Ахметова.

«В стране продолжают заниматься футболом влиятельные собственники, такие как бизнесмены Ахматов и Суркис. Их капиталы обеспечивают клубам деньги и возможности.

Наше проведение еврофиналов в 2012 году помогло улучшить инфраструктуру, которая сейчас намного лучше, чем несколько лет назад. Сейчас, например, известная база «Конча-Запа» Динамо в Киеве имеет 10 полей. Там такая красота, такие красивые здания... Мы бы творили чудеса, будь это в мои времена, поверьте мне. Но должен признать, что в Украине есть и клубы, не имеющие такой роскоши, но для команд, играющих за вход в Лигу чемпионов и Лигу Европы, все хорошо», – рассказал Беланов.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.