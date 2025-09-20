Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Борнмут принял решение по Ираоле на фоне интереса Ман Юнайтед
Англия
20 сентября 2025, 11:44 | Обновлено 20 сентября 2025, 11:45
37
0

Борнмут принял решение по Ираоле на фоне интереса Ман Юнайтед

«Вишни» намерены продлить контракт с испанцем

20 сентября 2025, 11:44 | Обновлено 20 сентября 2025, 11:45
37
0
Борнмут принял решение по Ираоле на фоне интереса Ман Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Андони Ираола

«Борнмут» намерен продлить контракт с испанским тренером Андони Ираолой. Об этом сообщает TBR Football.

По информации источника, «вишни» хотят согласовать новый контракт с 43-летним специалистом до начала зимнего трансферного окна. Действующее соглашение между сторонами истекает летом 2026 года.

«Манчестер Юнайтед» рассматривает Андони в качестве замены действующему коучу команды Рубену Амориму.

Ранее сообщалось о том, что Маурисио Почеттино может возглавить «Манчестер Юнайтед».

По теме:
Эвертон приблизился к продлению контракта с голкипером сборной Англии
Экс-тренер ПСЖ и Челси может возглавить Манчестер Юнайтед
АПЛ: Манчестер Юнайтед – Челси. Прогноз и анонс на суперматч
Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Андони Ираола Рубен Аморим Манчестер Юнайтед назначение тренера
Даниил Кирияка Источник: The Boot Room
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Шахтера разнес Довбика: «Большое разочарование»
Футбол | 20 сентября 2025, 11:12 0
Легенда Шахтера разнес Довбика: «Большое разочарование»
Легенда Шахтера разнес Довбика: «Большое разочарование»

Александр Сопко раскритиковал Артема Довбика за неудачный старт сезона

Майк Тайсон рассказал, почему продолжает драться в 59 лет
Бокс | 20 сентября 2025, 07:45 3
Майк Тайсон рассказал, почему продолжает драться в 59 лет
Майк Тайсон рассказал, почему продолжает драться в 59 лет

Американец не намерен останавливаться

Украинский футболист: «Я плакал из-за этого тренера. Он всегда кричал»
Футбол | 19.09.2025, 12:57
Украинский футболист: «Я плакал из-за этого тренера. Он всегда кричал»
Украинский футболист: «Я плакал из-за этого тренера. Он всегда кричал»
Италия – Украина – 2:1. Киченок и Костюк проиграли топовым парницам
Теннис | 19.09.2025, 18:49
Италия – Украина – 2:1. Киченок и Костюк проиграли топовым парницам
Италия – Украина – 2:1. Киченок и Костюк проиграли топовым парницам
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Футбол | 20.09.2025, 06:50
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
19.09.2025, 07:12 6
Бокс
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
18.09.2025, 08:00 2
Футбол
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
20.09.2025, 07:32 12
Футбол
Италия – Украина – 1:1. Будут пары. Свитолина упустила победу над Паолини
Италия – Украина – 1:1. Будут пары. Свитолина упустила победу над Паолини
19.09.2025, 16:43 79
Теннис
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
19.09.2025, 07:36 3
Футбол
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
19.09.2025, 15:32
Футбол
Украина проиграла чемпионам и завершила выступления на мировом первенстве
Украина проиграла чемпионам и завершила выступления на мировом первенстве
18.09.2025, 17:57 28
Волейбол
Рой ДЖОНС: «Никто не превзойдет его достижения. Заканчивай уже с боксом»
Рой ДЖОНС: «Никто не превзойдет его достижения. Заканчивай уже с боксом»
19.09.2025, 02:50 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем