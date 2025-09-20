Англия20 сентября 2025, 11:44 | Обновлено 20 сентября 2025, 11:45
37
0
Борнмут принял решение по Ираоле на фоне интереса Ман Юнайтед
«Вишни» намерены продлить контракт с испанцем
20 сентября 2025, 11:44 | Обновлено 20 сентября 2025, 11:45
37
0
«Борнмут» намерен продлить контракт с испанским тренером Андони Ираолой. Об этом сообщает TBR Football.
По информации источника, «вишни» хотят согласовать новый контракт с 43-летним специалистом до начала зимнего трансферного окна. Действующее соглашение между сторонами истекает летом 2026 года.
«Манчестер Юнайтед» рассматривает Андони в качестве замены действующему коучу команды Рубену Амориму.
Ранее сообщалось о том, что Маурисио Почеттино может возглавить «Манчестер Юнайтед».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 сентября 2025, 11:12 0
Александр Сопко раскритиковал Артема Довбика за неудачный старт сезона
Бокс | 20 сентября 2025, 07:45 3
Американец не намерен останавливаться
Футбол | 19.09.2025, 12:57
Теннис | 19.09.2025, 18:49
Футбол | 20.09.2025, 06:50
Комментарии 0
Популярные новости
19.09.2025, 07:12 6
18.09.2025, 08:00 2
20.09.2025, 07:32 12
19.09.2025, 16:43 79
19.09.2025, 07:36 3
Футбол
18.09.2025, 17:57 28
19.09.2025, 02:50 2