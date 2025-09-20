Борнмут принял решение по Ираоле на фоне интереса Ман Юнайтед

«Борнмут» намерен продлить контракт с испанским тренером Андони Ираолой. Об этом сообщает TBR Football.

По информации источника, «вишни» хотят согласовать новый контракт с 43-летним специалистом до начала зимнего трансферного окна. Действующее соглашение между сторонами истекает летом 2026 года.

«Манчестер Юнайтед» рассматривает Андони в качестве замены действующему коучу команды Рубену Амориму.

Ранее сообщалось о том, что Маурисио Почеттино может возглавить «Манчестер Юнайтед».