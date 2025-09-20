Экс-тренер ПСЖ и Челси может возглавить Манчестер Юнайтед

Наставник сборной США Маурисио Почеттино может возглавить «Манчестер Юнайтед». ОБ этом сообщает Daily Star.

По информации источника, аргентинский специалист может заменить у руля команды Рубен Аморима в случае, если клуб решит попрощаться с португальцем.

Маурисио Почеттино возглавляет сборную США с осени 2024 года. До этого аргентинец провел сезон в качестве тренера «Челси», а с начала 2021 по лето 2022 года работал в «ПСЖ».

Ранее легендарный вратарь уничтожил «Манчестер Юнайтед» за один из трансферов.