Рекорд Ризника устоял. Рулли стал лучшим в первом туре ЛЧ по сейвам

Завершился первый тур нового сезона Лиги чемпионов, по итогам которого лидером среди вратарей по количеству сейвов стал Херонимо Рулли из «Марселя».

Аргентинцу удалось отбить 13 ударов в матче против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу».

Всего 2 сейва не хватило Рулли, чтобы повторить рекордное достижение в Лиге чемпионов, которое принадлежит голкиперу донецкого «Шахтера» Дмитрию Разнику (15 сейвов в матче против «ПСВ» в сезоне 2024/25).

Вратари с наибольшим количеством отраженных ударов в первом туре Лиги чемпионов сезона 2025/26

13 – Херонимо Рулли (Марсель)

9 – Марко Карнезекки (Аталанта)

8 – Йиндржих Станек (Славия)

8 – Никита Хайкин (Буде-Глимт)

6 – Ваня Милинкович-Савич (Наполи)

6 – Филипп Кён (Монако)

5 – Марк Флеккен (Байер)

5 – Жоан Гарсия (Барселона)

4 – Тибо Куртуа (Реал)

4 – Михаэль Цеттерер (Айнтрахт)