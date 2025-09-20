Трубин отреагировал на первую тренировку Моуриньо в Бенфике
Жозе приступил к выполнению своих обязанностей в новом клубе
Именитый португальский тренер Жозе Моуриньо определился с клубом, в котором продолжит карьеру. О сотрудничестве со специалистом объявила лиссабонская «Бенфика».
62-летний наставник подпишет контракт до июня 2027 года. Стороны решили не публиковать информацию о финансовых деталях соглашения, поэтому зарплата Жозе остается неизвестной.
Португальский тренер уже успел провести первую тренировку с «орлами», на которую отреагировал украинский вратарь Анатолий Трубин.
«Перезагрузка. Ясный ум», – написал Анатолий в Инстаграме.
20 сентября «Бенфика» проведет матч против AVS в чемпионате Португалии.
