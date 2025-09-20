Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Трубин отреагировал на первую тренировку Моуриньо в Бенфике
Португалия
20 сентября 2025, 19:08
Трубин отреагировал на первую тренировку Моуриньо в Бенфике

Жозе приступил к выполнению своих обязанностей в новом клубе

Трубин отреагировал на первую тренировку Моуриньо в Бенфике
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Именитый португальский тренер Жозе Моуриньо определился с клубом, в котором продолжит карьеру. О сотрудничестве со специалистом объявила лиссабонская «Бенфика».

62-летний наставник подпишет контракт до июня 2027 года. Стороны решили не публиковать информацию о финансовых деталях соглашения, поэтому зарплата Жозе остается неизвестной.

Португальский тренер уже успел провести первую тренировку с «орлами», на которую отреагировал украинский вратарь Анатолий Трубин.

«Перезагрузка. Ясный ум», – написал Анатолий в Инстаграме.

20 сентября «Бенфика» проведет матч против AVS в чемпионате Португалии.

Бенфика Жозе Моуриньо чемпионат Португалии по футболу назначение тренера Анатолий Трубин
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
